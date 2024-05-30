Рейтинг@Mail.ru
Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240530/kabmin-vydelil-svyshe-1-mlrd-rubley-na-detskie-putevki-v-krym-letom-1137733431.html
Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом
Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом
Этим летом почти 22,5 тысячи детей смогут отдохнуть в детских лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T17:58
2024-05-30T18:03
михаил мишустин
россия
дети
детский отдых
оздоровление детей в крыму
краснодарский край
детские лагеря в крыму
общество
белгородская область
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111671/75/1116717575_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ffbc130b694565bb175e1515404a05d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Этим летом почти 22,5 тысячи детей смогут отдохнуть в детских лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.Работа проделана по поручению президента России Владимира Путина, который призвал обратить особое внимание на семьи с детьми в тех российских субъектах, где сейчас непростая ситуация, и совместно с руководством этих регионов проработать вопрос об организации отдыха для ребят.Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что этим летом на отдых и оздоровление в Крым приедут тысячи детей из Белгородской области. Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.На этой неделе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова сообщила, что для безопасности детей в летних лагерях полуострова установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях КрымаКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
россия
краснодарский край
белгородская область
оренбургская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111671/75/1116717575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d82e429c53e96bee11d38bfc62d11e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, россия, дети, детский отдых, оздоровление детей в крыму, краснодарский край, детские лагеря в крыму, общество, белгородская область, оренбургская область, новости, правительство россии
Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

На путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Кубани кабмин выделил 1,1 млрд рублей

17:58 30.05.2024 (обновлено: 18:03 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети на набережной в Ялте
Дети на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Этим летом почти 22,5 тысячи детей смогут отдохнуть в детских лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Правительство выделит свыше 1,1 млрд рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тыс. детей отдохнуть и набраться сил", - говорится в сообщении правительства.
Работа проделана по поручению президента России Владимира Путина, который призвал обратить особое внимание на семьи с детьми в тех российских субъектах, где сейчас непростая ситуация, и совместно с руководством этих регионов проработать вопрос об организации отдыха для ребят.
Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.
Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что этим летом на отдых и оздоровление в Крым приедут тысячи детей из Белгородской области. Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.
На этой неделе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова сообщила, что для безопасности детей в летних лагерях полуострова установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности".
Читайте также на РИА Новости Крым:
К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях Крыма
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
 
Михаил МишустинРоссиядетиДетский отдыхОздоровление детей в КрымуКраснодарский крайДетские лагеря в КрымуОбществоБелгородская областьОренбургская областьНовостиПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала