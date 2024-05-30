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Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

Этим летом почти 22,5 тысячи детей смогут отдохнуть в детских лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T17:58

2024-05-30T17:58

2024-05-30T18:03

михаил мишустин

россия

дети

детский отдых

оздоровление детей в крыму

краснодарский край

детские лагеря в крыму

общество

белгородская область

оренбургская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Этим летом почти 22,5 тысячи детей смогут отдохнуть в детских лагерях и санаториях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.Работа проделана по поручению президента России Владимира Путина, который призвал обратить особое внимание на семьи с детьми в тех российских субъектах, где сейчас непростая ситуация, и совместно с руководством этих регионов проработать вопрос об организации отдыха для ребят.Глава правительства поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что этим летом на отдых и оздоровление в Крым приедут тысячи детей из Белгородской области. Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.На этой неделе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова сообщила, что для безопасности детей в летних лагерях полуострова установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности".Читайте также на РИА Новости Крым:К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях КрымаКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти

россия

краснодарский край

белгородская область

оренбургская область

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2024

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