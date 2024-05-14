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Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти

Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти

Севастополь приобретает путевки для детей в лагерях Республики Крым из-за нехватки своих учреждений для детского отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:29

радио "спутник в крыму"

севастополь

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александр кулагин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Севастополь приобретает путевки для детей в лагерях Республики Крым из-за нехватки своих учреждений для детского отдыха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замгубернатора города Александр Кулагин.По его словам, в Севастополе есть два подведомственных городу лагеря: это "Ласпи" и "Горный". Кроме того, юных севастопольцев на отдых этим летом готов принять лагерь частной формы собственности, который также включен в систему оздоровления, добавил замгубернатора.По его словам, в перспективе в Севастополя должны появиться еще два детских оздоровительных лагеря, которые передало городу Минобороны РФ. "Мы договорились и получили, насколько мне известно, в собственность те лагеря, которые относились к Министерству обороны. Это "Чайка" и "Омега". Но там требуются капитальные инвестиции. Потому что на сегодняшний день они не приспособлены совершенно. Надо делать и доступность, и многие другие вещи", – пояснил Кулагин.Замгубернатора уточнил, что в Севастополе предусмотрено бюджетное финансирование оздоровления детей 3-х групп категорий. К одной из них относятся дети участников специальной военной операции. Ко второй – одаренные школьники, которые отбираются в системе образования по специальным рейтингам. И к третьей – 11 категорий детей, в числе которых сироты, инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей."Есть бюджетная программа, и детей тех категорий, которые я перечислил, мы, безусловно, обеспечиваем в рамках законодательства. Ну и, я думаю, что помимо этого сами родители приобретают путевки, и достаточно серьезная оздоровительная компания всегда у нас происходит", – заключил Кулагин.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что порядок предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря был скорректирован, и рассказал, кто теперь имеет право получение путевок в первую очередь. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджетаВ "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь

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