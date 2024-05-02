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Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета
Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета
В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T16:31
2024-05-02T16:31
крым
сергей аксенов
дети
детский отдых
туризм
туризм в крыму
татьяна голикова
общество
новости крыма
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.По словам Аксенова, предусмотренный на эти цели объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Он также уточнил, что этим летом в республике будут работать 36 организаций отдыха и оздоровления, которые смогут принять 19 тысяч детей за одну смену.Руководитель региона добавил, что в этом году Крым стал участником конкурса на получение субсидии в размере 117 млн рублей. Благодаря этим средствам в республике установили четыре новых модульных жилых корпуса, в которых смогут разместиться на 200 детей больше в каждую смену.Готовность Крыма к летней оздоровительной кампании к 1 июня составит практически 100%, добавил глава региона.В целом этим летом на отдых планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщила Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, в этом году на эти цели направят 76,8 млрд рублей, что почти на 12% больше, чем годом ранее.На побережье Черного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тысяч детей, добавила зампредседателя правительства России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из БелгородаСколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программеВ детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, дети, детский отдых, туризм, туризм в крыму, татьяна голикова, общество, новости крыма, внутренний туризм
Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета

В Крыму этим летом отдохнут 190 тысяч детей в рамках оздоровительной кампании – Аксенов

16:31 02.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В целом в этом году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. В первую очередь это дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват составит 75% от детей школьного возраста", – цитирует главу республики его пресс-служба.
По словам Аксенова, предусмотренный на эти цели объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Он также уточнил, что этим летом в республике будут работать 36 организаций отдыха и оздоровления, которые смогут принять 19 тысяч детей за одну смену.
Руководитель региона добавил, что в этом году Крым стал участником конкурса на получение субсидии в размере 117 млн рублей. Благодаря этим средствам в республике установили четыре новых модульных жилых корпуса, в которых смогут разместиться на 200 детей больше в каждую смену.
Готовность Крыма к летней оздоровительной кампании к 1 июня составит практически 100%, добавил глава региона.
В целом этим летом на отдых планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщила Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, в этом году на эти цели направят 76,8 млрд рублей, что почти на 12% больше, чем годом ранее.
На побережье Черного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тысяч детей, добавила зампредседателя правительства России.
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КрымСергей АксеновдетиДетский отдыхТуризмТуризм в КрымуТатьяна ГоликоваОбществоНовости КрымаВнутренний туризм
 
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