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Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета

Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета

В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T16:31

2024-05-02T16:31

2024-05-02T16:31

крым

сергей аксенов

дети

детский отдых

туризм

туризм в крыму

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внутренний туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в Крыму смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.По словам Аксенова, предусмотренный на эти цели объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Он также уточнил, что этим летом в республике будут работать 36 организаций отдыха и оздоровления, которые смогут принять 19 тысяч детей за одну смену.Руководитель региона добавил, что в этом году Крым стал участником конкурса на получение субсидии в размере 117 млн рублей. Благодаря этим средствам в республике установили четыре новых модульных жилых корпуса, в которых смогут разместиться на 200 детей больше в каждую смену.Готовность Крыма к летней оздоровительной кампании к 1 июня составит практически 100%, добавил глава региона.В целом этим летом на отдых планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщила Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, в этом году на эти цели направят 76,8 млрд рублей, что почти на 12% больше, чем годом ранее.На побережье Черного и Азовского морей в этом году смогут отдохнуть около 327 тысяч детей, добавила зампредседателя правительства России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из БелгородаСколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программеВ детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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