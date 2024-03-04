https://crimea.ria.ru/20240304/skolko-semey-uchastnikov-svo-ozdorovilis-v-krymu-po-lgotnoy-programme-1135399679.html

Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе

Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе

По программе комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T17:32

2024-03-04T17:32

2024-03-04T17:32

владимир трегуб

татьяна гудилко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. По программе комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники отечества" и минкурортов Крыма, уже прошли оздоровление около 60 семей участников СВО из числа подопечных фонда "Защитники Отечества". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Ранее о подписании соглашения об организации отдыха ветеранов рассказали в пресс-службе минкурортов РК. Как говорилось в сообщении, важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов.И уточнил, что льготная стоимость – 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.Кроме того, в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко уточнила, что в прошлом году в Крыму отдохнули и оздоровились в лагерях более 900 детей из семей участников специальной военной операции."943 ребенка (из семей участников СВО – ред.) в прошлом году получили оздоровление в детских лагерях", – сказала Гудилко.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир трегуб, татьяна гудилко , ветераны сво, новости, новости крыма, отдых в крыму, соцзащита, крым курортный