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Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе
Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе
По программе комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T17:32
2024-03-04T17:32
владимир трегуб
татьяна гудилко
ветераны сво
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соцзащита
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. По программе комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники отечества" и минкурортов Крыма, уже прошли оздоровление около 60 семей участников СВО из числа подопечных фонда "Защитники Отечества". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Ранее о подписании соглашения об организации отдыха ветеранов рассказали в пресс-службе минкурортов РК. Как говорилось в сообщении, важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов.И уточнил, что льготная стоимость – 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.Кроме того, в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко уточнила, что в прошлом году в Крыму отдохнули и оздоровились в лагерях более 900 детей из семей участников специальной военной операции."943 ребенка (из семей участников СВО – ред.) в прошлом году получили оздоровление в детских лагерях", – сказала Гудилко.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
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РИА Новости Крым
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владимир трегуб, татьяна гудилко , ветераны сво, новости, новости крыма, отдых в крыму, соцзащита, крым курортный
Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе

В Крыму оздоровились по льготной программе около 60 семей от фонда "Защитники Отечества"

17:32 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. По программе комплексного оздоровления участников специальной военной операции и членов их семей в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники отечества" и минкурортов Крыма, уже прошли оздоровление около 60 семей участников СВО из числа подопечных фонда "Защитники Отечества". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Ранее о подписании соглашения об организации отдыха ветеранов рассказали в пресс-службе минкурортов РК. Как говорилось в сообщении, важными пунктами соглашения стало взаимодействие в организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях Крыма ветеранов специальной военной операции и членов их семей, связанных с конституционной защитой их прав и интересов.

"Благодаря данному соглашению у нас порядка 60 семей прошли оздоровление. Именно по этому соглашению. В ряде гостиниц и отелей, в основном это государственное унитарное предприятие "Солнечная Таврика", по льготной стоимости предоставляется возможность отдохнуть", – рассказал Трегуб.

И уточнил, что льготная стоимость – 1650 рублей в сутки, трехразовое питание предусмотрено.
По словам Трегуба, подопечные госфонда "Защитники Отечества" могут отдыхать по льготной программе не только в межсезонье, но и летом.
Кроме того, в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Татьяна Гудилко уточнила, что в прошлом году в Крыму отдохнули и оздоровились в лагерях более 900 детей из семей участников специальной военной операции.
"943 ребенка (из семей участников СВО – ред.) в прошлом году получили оздоровление в детских лагерях", – сказала Гудилко.
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Владимир ТрегубТатьяна ГудилкоВетераны СВОНовостиНовости КрымаОтдых в КрымуСоцзащитаКрым курортный
 
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