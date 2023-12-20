https://crimea.ria.ru/20231220/zachem-krymu-novaya-kontseptsiya-gostepriimstva-1133665268.html

Зачем Крыму новая концепция гостеприимства

Зачем Крыму новая концепция гостеприимства - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Зачем Крыму новая концепция гостеприимства

Туристическая отрасль Крыма нуждается в корректировке подходов к организации отдыха, отношения к гостю и выстраивании новой концепции гостеприимства. Такое... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T07:43

2023-12-20T07:43

2023-12-20T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Крыма нуждается в корректировке подходов к организации отдыха, отношения к гостю и выстраивании новой концепции гостеприимства. Такое мнение РИА Новости Крым высказали профильные эксперты.По словам специалистов, еще в начале сезона многие владельцы отелей стояли перед выбором – открыться и бороться за гостя и свое предприятие, либо отказаться от борьбы, то есть не открываться. Перед таким выбором оказались рестораторы, турагенты, организаторы экскурсий и представители других смежных направлений. При этом каждый использовал этот шанс-вызов по-своему."Сложности, с которыми столкнулся туристический сектор Крыма – лучшее время, чтобы определить слабые стороны отрасли и найти решения, при которых даже "закрытое" небо не помешает привлекать в регион миллионы гостей, – уверен гендиректор курортного комплекса Самвел Саруханян.– Необходимо заниматься обновлением номеров и инфраструктуры, создавать новые объекты и события притяжения. При таком подходе после восстановления авиасообщения полуостров сможет на самом высоком уровне принимать и десять, и пятнадцать миллионов гостей ежегодно".Новые тренды за меньшие деньгиПо данным министерства курортов и туризма Крыма, по итогам года регион посетят более пяти миллионов туристов, что примерно на 20% меньше показателей прошлого года. Среди укрепляющихся трендов в ведомстве отметили увеличение числа гостей, прибывающих на личном транспорте, а также существенный рост внутреннего туризма.Эти перемены во многом обеспечили различные программы лояльности и значительные скидки на размещение для жителей полуострова и регионов Южного федерального округа. В целом в министерстве оценивают экономические показатели отрасли как "неплохие", однако отмечают, что в этом году "доходность турбизнеса ниже, чем в предыдущие".Причину снижения эксперты видят в изменении среднестатистического гостя. Если раньше преобладали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, северных регионов и Дальнего Востока с достатком выше среднего, то сегодня это в основном представители Краснодарского края и Ростовской области, а также жители столичных регионов, но уже с более скромными финансовыми возможностями. По мнению специалистов, временные затраты на логистику оказали значительное влияние на решение состоятельных россиян при выборе места отдыха.Значительное, но не единственное. Сейчас не хватает информации о положительных изменениях, которые происходили и продолжают происходить в Крыму. Гости должны знать, что отдых на полуострове ничем не уступает ведущим курортам мира, отмечают отельеры.Крым туристический образца 2014 года и сегодняЗа последние годы туротрасль Крыма совершила без преувеличения гигантский рывок. Это коснулось всех сфер: появились новые отели и гостиницы, изменилась и наполненность уже существующих мест размещения.Была проделана колоссальная работа по созданию туристической инфраструктуры, аттестации экскурсоводов и обучению линейного персонала. Изменился и подход к организации отдыха в Крыму: от традиционно "матрасного" он превратился в яркий, разносторонний и событийный. Десятки фестивалей от исторических и музыкальных до эногастрономических. Крым как туристический продукт значительно вырос в качестве и многогранности, сходятся в оценках эксперты и власти.Работа над ошибками и персональный подходПо ее словам, сейчас пришло время для еще одной перемены – переходу к концепции человекоцентричности. В индустрии гостеприимства она выражается в стремлении создать наилучший опыт для каждого гостя, с учетом его индивидуальных потребностей и предпочтений. При реализации такой концепции включается персонализация обслуживания, что позволяет сделать отдых каждого гостя уникальным и незабываемым, подчеркнула она.В свою очередь директор по операционной деятельности и развитию территорий курорта Абдурахман Искандеров отметил, что турбизнес получил возможность провести работу над ошибками и создать премиальный продукт в сфере гостеприимства, основными критериями которого будут качество, доступность и известность.При таком подходе даже определенные логистические сложности нивелируются, так как впечатления от отдыха будут значительно более ценными. И выбирая между экзотическими островами и Крымом жители России предпочтут поехать на полуостров. А после восстановления авиасообщения поток гостей значительно превысит некогда рекордные десять миллионов.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что межсезонье в Крыму – лучшее время для гастрономических фестивалей и дегустации местные продукты.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинФантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях регионаПод завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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