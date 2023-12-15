https://crimea.ria.ru/20231215/pod-zavyazku-mnogie-oteli-v-krymu-uzhe-zagruzheny-na-novogodnie-prazdniki-1133584360.html

Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники

Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники

Места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T18:52

2023-12-15T18:52

2023-12-15T18:42

международная выставка-форум "россия"

вадим волченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на полях Международной выставки-форума "Россия" в Москве.Волченко отметил, что на крымском стенде, представленном на выставке-форуме "Россия", можно найти максимум информации о том, зачем нужно ехать в Крым и чем там можно заняться."Все, что касается санаторно-курортного комплекса, историко-культурной составляющей, природы, экскурсий – все это постоянно находится на нашем стенде, мы рассказываем об этом с помощью пиар-технологий, презентаций, участия в мастер-классах", – указал министр.Сама выставка-форум, по его словам, позволяет познать страну и близко познакомится с теми регионами, их богатством и возможностями, которые они могут предложить не только туристам, но и самим жителям.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" прошел День Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.В частности, прошла акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могли подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России, а также направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоялись викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой прошел розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также состоялись творческая мастерская "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также прошла презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона Крым и Кубань не соревнуются за туристовПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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