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Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники
Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники
Места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T18:52
2023-12-15T18:42
международная выставка-форум "россия"
вадим волченко
туризм в крыму
новости крыма
крым
общество
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на полях Международной выставки-форума "Россия" в Москве.Волченко отметил, что на крымском стенде, представленном на выставке-форуме "Россия", можно найти максимум информации о том, зачем нужно ехать в Крым и чем там можно заняться."Все, что касается санаторно-курортного комплекса, историко-культурной составляющей, природы, экскурсий – все это постоянно находится на нашем стенде, мы рассказываем об этом с помощью пиар-технологий, презентаций, участия в мастер-классах", – указал министр.Сама выставка-форум, по его словам, позволяет познать страну и близко познакомится с теми регионами, их богатством и возможностями, которые они могут предложить не только туристам, но и самим жителям.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" прошел День Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.В частности, прошла акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могли подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России, а также направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоялись викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой прошел розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также состоялись творческая мастерская "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также прошла презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона Крым и Кубань не соревнуются за туристовПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
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международная выставка-форум "россия", вадим волченко, туризм в крыму, новости крыма, крым, общество, видео
Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники

Во многих отелях Крыма забронировали почти все номера на новогодние праздники – власти

18:52 15.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на полях Международной выставки-форума "Россия" в Москве.
"Мы впереди видим достаточно насыщенные новогодние праздники с точки зрения заполняемости отелей и санаторно-курортного комплекса. Процент хороший, многие (средства размещения) заполнены практически под завязку, остались только некоторые категории номеров. Кроме того, достаточно активно идет бронирование следующего лета. Это очень хороший показатель", – сказал руководитель ведомства.
Волченко отметил, что на крымском стенде, представленном на выставке-форуме "Россия", можно найти максимум информации о том, зачем нужно ехать в Крым и чем там можно заняться.
"Все, что касается санаторно-курортного комплекса, историко-культурной составляющей, природы, экскурсий – все это постоянно находится на нашем стенде, мы рассказываем об этом с помощью пиар-технологий, презентаций, участия в мастер-классах", – указал министр.
Сама выставка-форум, по его словам, позволяет познать страну и близко познакомится с теми регионами, их богатством и возможностями, которые они могут предложить не только туристам, но и самим жителям.

День Крыма на выставке-форуме "Россия"

15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" прошел День Республики Крым. В мероприятии приняли участие глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.
В частности, прошла акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могли подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России, а также направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.
Кроме того, состоялись викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой прошел розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Также состоялись творческая мастерская "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озера
На крымском стенде также прошла презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМеждународная выставка-форум "Россия"Вадим ВолченкоТуризм в КрымуНовости КрымаКрымОбщество
 
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