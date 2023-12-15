Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"
Глава Крыма Аксенов посетил Международную выставку-форум "Россия" в Москве
11:08 15.12.2023 (обновлено: 11:36 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Москву на Международную выставку-форум "Россия", где сегодня проходит День Республики Крым.
"На крымском стенде гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа, встреча с известными личностями – нашими почетными амбассадорами, участие в интерактивах и мастер-классах", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что отраслевое направление экспозиции крымского стенда меняется каждые десять дней: "Крым. Молодежь", "Крым. Спорт", "Крым. Инвестиции", "Крым. Здоровье" и так далее.
"В эту декаду реализуется проект "Крым. Туризм". Добро пожаловать на крымский стенд на ВДНХ!" - заключил глава республики.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
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Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости КрымСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
2 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
3 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
4 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости КрымСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
5 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтенд Крыма и Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
6 из 7
Стенд Крыма и Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
7 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
3 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
4 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
6 из 7
Стенд Крыма и Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
7 из 7
Стенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Какие мероприятия пройдут в День Крыма
В рамках дня Республики Крым на выставке, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.
Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой пройдет розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озера
На крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.
Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства, 4 ноября 2023, в Москве на ВДНХ, став масштабной проекцией всей страны. Здесь представлены все субъекты РФ, крупнейшие корпорации, федеральные и региональные структуры и организации. В выставке участвуют 89 регионов, действует 131 экспозиция. Выставка будет работать до 12 апреля.
9 декабря на выставке открылась декада туризма Крыма, которая будет посвящена достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова.
4 ноября, 12:51Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
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