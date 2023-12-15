https://crimea.ria.ru/20231215/aksenov-priekhal-v-moskvu-na-vystavku-forum-rossiya-1133567604.html

Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"

Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия" - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Москву на Международную выставку-форум "Россия", где сегодня проходит День Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T11:08

2023-12-15T11:08

2023-12-15T11:36

крым

сергей аксенов

международная выставка-форум "россия"

москва

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133567486_7:0:1459:817_1920x0_80_0_0_04817de467fc453c033581f8fc63c078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Москву на Международную выставку-форум "Россия", где сегодня проходит День Республики Крым.Он также отметил, что отраслевое направление экспозиции крымского стенда меняется каждые десять дней: "Крым. Молодежь", "Крым. Спорт", "Крым. Инвестиции", "Крым. Здоровье" и так далее."В эту декаду реализуется проект "Крым. Туризм". Добро пожаловать на крымский стенд на ВДНХ!" - заключил глава республики.Какие мероприятия пройдут в День КрымаВ рамках дня Республики Крым на выставке, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой пройдет розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства, 4 ноября 2023, в Москве на ВДНХ, став масштабной проекцией всей страны. Здесь представлены все субъекты РФ, крупнейшие корпорации, федеральные и региональные структуры и организации. В выставке участвуют 89 регионов, действует 131 экспозиция. Выставка будет работать до 12 апреля.9 декабря на выставке открылась декада туризма Крыма, которая будет посвящена достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеЗа шампанским из Крыма встают в очередь в МосквеНовый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов

https://crimea.ria.ru/20231104/stend-kryma-otkrylsya-na-vystavke-forume-rossiya-v-moskve-1132574600.html

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, международная выставка-форум "россия", москва, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма