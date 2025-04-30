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В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
В марте годовая инфляция в Крыму составила 11,8%. Ее рост сдерживали увеличение производства яиц, снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T14:56
2025-04-30T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В марте годовая инфляция в Крыму составила 11,8%. Ее рост сдерживали увеличение производства яиц, снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Овощи, фрукты и цитрусовые По ее информации, больше всего в начале весны подорожали овощи, фрукты и кофе.Кроме того, в марте продолжили расти расходы аграриев на хранение продуктов и зарплату персонала: эти затраты производители переложили в цены, из-за чего заметно подорожали капуста, картофель, морковь, лук и свекла.Из-за снижения урожая лимонов и апельсинов в странах-поставщиках и сложной логистики на местных рынках сократилось предложение цитрусовых и, соответственно, выросли цены на них. То же коснулось и зернового и растворимого кофе, который подорожал и на мировых рынках, отметила представитель ЦБ.В то же время в марте снизились розничные цены на яйца в Крыму, так как их производство в регионе расширилось.Непродовольственные товарыЦены на непродовольственные товары в Крыму в марте росли умеренно, некоторые стали дешевле, отмечают в банке. Этому способствовали охлаждение спроса и продолжительное укрепление рубля.Например, подешевели смарт-часы, смартфоны, телевизоры, отдельные инструменты и подержанные иномарки, говорит Денисенко.Помимо этого, в республике подорожало большинство видов услуг, в том числе заметно выросла стоимость путевок в санатории, дома отдыха и билетов на поезда дальнего следования. В ЦБ это объясняют увеличением с начала года спроса на отдых в регионе."Резюмируя, скажу, что в марте цены на товары и услуги в Крыму выросли больше, чем обычно в этом месяце, в основном из-за высокого спроса, который все еще опережает возможности наращивания предложения ряда товаров и услуг", - подытожила Денисенко.25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По оценкам Центробанка, для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году потребуется более длительный период сохранения высоких значений ключевой ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографикаРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиКогда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка
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банк россии, цены в крыму, инфляция, крым, новости крыма, финансы, видео
В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты

Снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля сдерживали инфляцию в Крыму - ЦБ

14:56 30.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В марте годовая инфляция в Крыму составила 11,8%. Ее рост сдерживали увеличение производства яиц, снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

Овощи, фрукты и цитрусовые

По ее информации, больше всего в начале весны подорожали овощи, фрукты и кофе.
"Что касается овощей, это объясняется тем, что из-за низкого урожая в 2024 году их запасы исчерпались раньше обычного. Чтобы компенсировать их нехватку, на прилавки завезли более дорогую импортную продукцию", - пояснила специалист.
Кроме того, в марте продолжили расти расходы аграриев на хранение продуктов и зарплату персонала: эти затраты производители переложили в цены, из-за чего заметно подорожали капуста, картофель, морковь, лук и свекла.
Из-за снижения урожая лимонов и апельсинов в странах-поставщиках и сложной логистики на местных рынках сократилось предложение цитрусовых и, соответственно, выросли цены на них. То же коснулось и зернового и растворимого кофе, который подорожал и на мировых рынках, отметила представитель ЦБ.
В то же время в марте снизились розничные цены на яйца в Крыму, так как их производство в регионе расширилось.
"Кроме того, некоторые категории яиц внесли в перечень социально значимых продуктов, а значит и торговая наценка на них теперь не превышает рекомендованной", - заметила Елена Денисенко .

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в Крыму в марте росли умеренно, некоторые стали дешевле, отмечают в банке. Этому способствовали охлаждение спроса и продолжительное укрепление рубля.
Например, подешевели смарт-часы, смартфоны, телевизоры, отдельные инструменты и подержанные иномарки, говорит Денисенко.
"Вместе с тем, производители больше тратили на импортное сырье, материалы и зарплаты сотрудникам. Стоимость закупки готовой продукции для поставщиков тоже увеличилась. Из-за этого выросли цены на медикаменты, парфюмерию и косметику", - продолжает она.
Помимо этого, в республике подорожало большинство видов услуг, в том числе заметно выросла стоимость путевок в санатории, дома отдыха и билетов на поезда дальнего следования. В ЦБ это объясняют увеличением с начала года спроса на отдых в регионе.
"Резюмируя, скажу, что в марте цены на товары и услуги в Крыму выросли больше, чем обычно в этом месяце, в основном из-за высокого спроса, который все еще опережает возможности наращивания предложения ряда товаров и услуг", - подытожила Денисенко.
25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По оценкам Центробанка, для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году потребуется более длительный период сохранения высоких значений ключевой ставки.
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