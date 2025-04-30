https://crimea.ria.ru/20250430/v-marte-v-krymu-dorozhali-ovoschi-i-frukty-i-desheveli-gadzhety-1146101933.html

В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты

В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты

В марте годовая инфляция в Крыму составила 11,8%. Ее рост сдерживали увеличение производства яиц, снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T14:56

2025-04-30T14:56

2025-04-30T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В марте годовая инфляция в Крыму составила 11,8%. Ее рост сдерживали увеличение производства яиц, снижение спроса на гаджеты и укрепление рубля. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Овощи, фрукты и цитрусовые По ее информации, больше всего в начале весны подорожали овощи, фрукты и кофе.Кроме того, в марте продолжили расти расходы аграриев на хранение продуктов и зарплату персонала: эти затраты производители переложили в цены, из-за чего заметно подорожали капуста, картофель, морковь, лук и свекла.Из-за снижения урожая лимонов и апельсинов в странах-поставщиках и сложной логистики на местных рынках сократилось предложение цитрусовых и, соответственно, выросли цены на них. То же коснулось и зернового и растворимого кофе, который подорожал и на мировых рынках, отметила представитель ЦБ.В то же время в марте снизились розничные цены на яйца в Крыму, так как их производство в регионе расширилось.Непродовольственные товарыЦены на непродовольственные товары в Крыму в марте росли умеренно, некоторые стали дешевле, отмечают в банке. Этому способствовали охлаждение спроса и продолжительное укрепление рубля.Например, подешевели смарт-часы, смартфоны, телевизоры, отдельные инструменты и подержанные иномарки, говорит Денисенко.Помимо этого, в республике подорожало большинство видов услуг, в том числе заметно выросла стоимость путевок в санатории, дома отдыха и билетов на поезда дальнего следования. В ЦБ это объясняют увеличением с начала года спроса на отдых в регионе."Резюмируя, скажу, что в марте цены на товары и услуги в Крыму выросли больше, чем обычно в этом месяце, в основном из-за высокого спроса, который все еще опережает возможности наращивания предложения ряда товаров и услуг", - подытожила Денисенко.25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По оценкам Центробанка, для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году потребуется более длительный период сохранения высоких значений ключевой ставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографикаРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиКогда наступит перелом годовой инфляции в России – прогноз Центробанка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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