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В Москве открылась выставка-форум "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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В Москве открылась выставка-форум "Россия"
В Москве открылась выставка-форум "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023
В Москве открылась выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T11:29
2023-11-04T11:35
россия
москва
международная выставка-форум «россия»
вднх
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Как уточнили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи "Движение первых", в рамках мероприятия хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнит вместе с певцом Shaman его песню "Я русский". В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия — территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".Вечером для участников выставки-форума запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием Ларисы Долиной и других популярных исполнителей. А затем стартует музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее", который продемонстрирует трехмерную композицию о развитии России.Международная выставка-форум "Россия" будет проходить 4 и 5 ноября. На форуме представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Крым в рамках выставки-форума представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России. Республику официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.Ранее сообщалось, что перед стартом выставки ее сайты подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда европейских стран.
https://crimea.ria.ru/20231101/na-vystavke-rossiya-v-moskve-mozhno-vyigrat-putevku-v-krym-1132491670.html
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россия, москва, международная выставка-форум «россия», вднх, общество, новости
В Москве открылась выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" стартовала в Москве на ВДНХ

11:29 04.11.2023 (обновлено: 11:35 04.11.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкКрымский павильон на выставке "Россия"
Крымский павильон на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.
Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Как уточнили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи "Движение первых", в рамках мероприятия хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнит вместе с певцом Shaman его песню "Я русский".
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Музыкальный спектакль "1000 первых" на главной уличной сцене Певец SHAMAN с детским хором
Выставка Россия. Музыкальный спектакль 1000 первых на главной уличной сцене Певец SHAMAN с детским хором
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Выставка "Россия". Музыкальный спектакль "1000 первых" на главной уличной сцене Певец SHAMAN с детским хором
"Среди уникальных объектов — галерея "Достижения России". Футуристический 166-метровый тоннель, смоделированный под коллайдер, расскажет о главных достижениях страны во всех сферах. Инсталляция "Живая карта России", исполненная в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, покажет общее величие страны и позволит рассмотреть отдельно все ее регионы", - говорится на сайте форума.
В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия — территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Вечером для участников выставки-форума запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием Ларисы Долиной и других популярных исполнителей. А затем стартует музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее", который продемонстрирует трехмерную композицию о развитии России.
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Работа выставки Россия
1 из 8
Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Павильон №75
Работа выставки Россия
2 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Павильон №75
© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга Сердце промышленности на выставке Россия
3 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
Участники выставки Россия в национальных костюмах на стенде Дагестан
4 из 8
Международная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Работа выставки Россия
5 из 8
Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
Антон Силуанов, министр финансов РФ на торжественной церемонии открытия стенда Минфина на выставке Россия
6 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
Выставка Россия. Церемония открытия павильона АТОМ
7 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
Выставка Россия. Работа ярмарки фермерской продукции и виноделов
8 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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1 из 8
Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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2 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Павильон №75
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в фотобанк
4 из 8
Международная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в фотобанк
5 из 8
Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Международная выставка-форум "Россия" будет проходить 4 и 5 ноября. На форуме представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.
Крым в рамках выставки-форума представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России. Республику официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Ранее сообщалось, что перед стартом выставки ее сайты подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда европейских стран.
Аю-Даг
1 ноября, 18:41
На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
 
РоссияМоскваМеждународная выставка-форум «Россия»ВДНХОбществоНовости
 
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