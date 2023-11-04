В Москве открылась выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" стартовала в Москве на ВДНХ
11:29 04.11.2023 (обновлено: 11:35 04.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.
Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Как уточнили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи "Движение первых", в рамках мероприятия хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнит вместе с певцом Shaman его песню "Я русский".
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Музыкальный спектакль "1000 первых" на главной уличной сцене Певец SHAMAN с детским хором
Выставка "Россия". Музыкальный спектакль "1000 первых" на главной уличной сцене Певец SHAMAN с детским хором
"Среди уникальных объектов — галерея "Достижения России". Футуристический 166-метровый тоннель, смоделированный под коллайдер, расскажет о главных достижениях страны во всех сферах. Инсталляция "Живая карта России", исполненная в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, покажет общее величие страны и позволит рассмотреть отдельно все ее регионы", - говорится на сайте форума.
В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия — территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Вечером для участников выставки-форума запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием Ларисы Долиной и других популярных исполнителей. А затем стартует музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее", который продемонстрирует трехмерную композицию о развитии России.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Павильон №75
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Международная выставка-форум "Россия" Павильон №75
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
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Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
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Международная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
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Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
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Международная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
© Фотохост-агентство "РИА Новости" / Перейти в фотобанкМеждународная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
8 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
2 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Павильон №75
3 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония запуска арт-объекта Минпромторга "Сердце промышленности" А.Ф. Буралев, представитель династии Демиховского машиностроительного завода, слесарь МСР инструментального участка №60
4 из 8
Международная выставка-форум "Россия", ВДНХ. Участники выставки в национальных костюмах на стенде "Дагестан"
6 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Торжественная церемония открытия стенда Минфина "Финансовые технологии на службе людям" Антон Силуанов, министр финансов РФ (в центре)
7 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Церемония открытия павильона АТОМ
8 из 8
Международная выставка-форум "Россия" Ярмарка фермерской продукции и виноделов, Павильон № 48 (Винная Ярмарка) Открытие Выставки. Флешмоб
Международная выставка-форум "Россия" будет проходить 4 и 5 ноября. На форуме представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.
Крым в рамках выставки-форума представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России. Республику официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Ранее сообщалось, что перед стартом выставки ее сайты подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда европейских стран.
1 ноября, 18:41На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым