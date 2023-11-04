https://crimea.ria.ru/20231104/v-moskve-otkrylas-vystavka-forum-rossiya--1132572014.html

В Москве открылась выставка-форум "Россия"

В Москве открылась выставка-форум "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023

В Москве открылась выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T11:29

2023-11-04T11:29

2023-11-04T11:35

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Как уточнили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи "Движение первых", в рамках мероприятия хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнит вместе с певцом Shaman его песню "Я русский". В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия — территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".Вечером для участников выставки-форума запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием Ларисы Долиной и других популярных исполнителей. А затем стартует музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее", который продемонстрирует трехмерную композицию о развитии России.Международная выставка-форум "Россия" будет проходить 4 и 5 ноября. На форуме представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Крым в рамках выставки-форума представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России. Республику официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.Ранее сообщалось, что перед стартом выставки ее сайты подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда европейских стран.

https://crimea.ria.ru/20231101/na-vystavke-rossiya-v-moskve-mozhno-vyigrat-putevku-v-krym-1132491670.html

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россия, москва, международная выставка-форум «россия», вднх, общество, новости