https://crimea.ria.ru/20250201/moldavskaya-gres-vozobnovlyaet-generatsiyu---pridnestrove-poluchit-svet-1143844145.html
Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет
Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет
Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом в субблту заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T16:03
2025-02-01T16:03
2025-02-01T16:03
газ
молдавия
приднестровье
новости
электроэнергия
транзит российского газа
газпром
вадим красносельский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом в субблту заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.По его словам, запуск газоснабжения бытовых потребителей планируется 2 февраля, веерные отключения электроэнергии уже прекращены.Пресс-служба молдавского правительства, в свою очередь, сообщила в субботу об одобрении Комиссией по чрезвычайным ситуациям страны мер по использованию гранта Евросоюза в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, пишет РИА Новости.Распоряжение предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищенные категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.Молдавская компания Energocom сообщила о начале закупок газа для Приднестровья. Импорт электроэносителей будут осуществляться с применением освобождения от НДС.В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.29 января сообщалось, что Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионерУкраина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
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газ, молдавия, приднестровье, новости, электроэнергия, транзит российского газа, газпром, вадим красносельский
Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет
Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье прекращены - Красносельский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом в субблту заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев", - написал Красносельский в своем Telegram-канале
.
По его словам, запуск газоснабжения бытовых потребителей планируется 2 февраля, веерные отключения электроэнергии уже прекращены.
Пресс-служба молдавского правительства, в свою очередь, сообщила в субботу об одобрении Комиссией по чрезвычайным ситуациям страны мер по использованию гранта Евросоюза в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, пишет РИА Новости.
Распоряжение предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищенные категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.
Молдавская компания Energocom сообщила о начале закупок газа для Приднестровья. Импорт электроэносителей будут осуществляться с применением освобождения от НДС.
В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа
в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения
, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.
24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ
, а к середине февраля – уголь.
27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро
в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
29 января сообщалось, что Россия и Приднестровье готовят сделку
по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой.
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