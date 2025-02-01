https://crimea.ria.ru/20250201/moldavskaya-gres-vozobnovlyaet-generatsiyu---pridnestrove-poluchit-svet-1143844145.html

Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет

Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию - Приднестровье получит свет

Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом в субблту заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T16:03

2025-02-01T16:03

2025-02-01T16:03

газ

молдавия

приднестровье

новости

электроэнергия

транзит российского газа

газпром

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом в субблту заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.По его словам, запуск газоснабжения бытовых потребителей планируется 2 февраля, веерные отключения электроэнергии уже прекращены.Пресс-служба молдавского правительства, в свою очередь, сообщила в субботу об одобрении Комиссией по чрезвычайным ситуациям страны мер по использованию гранта Евросоюза в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья, пишет РИА Новости.Распоряжение предусматривает, что предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищенные категории потребителей, включая домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.Молдавская компания Energocom сообщила о начале закупок газа для Приднестровья. Импорт электроэносителей будут осуществляться с применением освобождения от НДС.В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Официальный Кишинев ранее заявил, что остановка транзита российского газа через Украину обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой. Российский газ также направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.11 декабря 2024 года Верховный Совет (парламент) Приднестровья утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, обусловленного возможным энергетическим кризисом из-за рисков прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Также с 1 января 2025 года "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины.24 января Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.27 января стало известно, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, поскольку Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.29 января сообщалось, что Россия и Приднестровье готовят сделку по оформлению займа для закупок газа непризнанной республикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грелся утюгом: в Приднестровье из-за энергокризиса умер пенсионерУкраина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах

https://crimea.ria.ru/20250201/tri-strany-evrosoyuza-ne-imeyut-minimalnogo-zapasa-gaza-1143838516.html

молдавия

приднестровье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, молдавия, приднестровье, новости, электроэнергия, транзит российского газа, газпром, вадим красносельский