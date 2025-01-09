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В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди
В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди
В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:57
2025-01-09T12:59
приднестровье
газ
жкх
в мире
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газпром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы ведомства, угля Приднестровью хватит на 50 суток, а газа в системе для того, чтобы он был в конфорках, – не более чем на 20 дней.По данным МВД Приднестровья, за минувшие сутки произошел один пожар в Тирасполе из-за неисправности электропроводки. Всего с 1 января зафиксировано 18 возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Количество выездов, связанных с энергокризисом, в последние дни составляет около 20 в сутки.В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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приднестровье, газ, жкх, в мире, происшествия, общество, новости, отопление, газпром
В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди

В Приднестровье на фоне энергетического кризиса начали умирать люди – МИД республики

12:57 09.01.2025 (обновлено: 12:59 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкорая помощь увозит погибшего.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
"За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, есть уже отдельные летальные случаи", – приводит его слова РИА Новости.
По словам главы ведомства, угля Приднестровью хватит на 50 суток, а газа в системе для того, чтобы он был в конфорках, – не более чем на 20 дней.
По данным МВД Приднестровья, за минувшие сутки произошел один пожар в Тирасполе из-за неисправности электропроводки. Всего с 1 января зафиксировано 18 возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Количество выездов, связанных с энергокризисом, в последние дни составляет около 20 в сутки.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
 
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