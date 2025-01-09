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В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди

В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди

В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T12:57

2025-01-09T12:57

2025-01-09T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы ведомства, угля Приднестровью хватит на 50 суток, а газа в системе для того, чтобы он был в конфорках, – не более чем на 20 дней.По данным МВД Приднестровья, за минувшие сутки произошел один пожар в Тирасполе из-за неисправности электропроводки. Всего с 1 января зафиксировано 18 возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Количество выездов, связанных с энергокризисом, в последние дни составляет около 20 в сутки.В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".Также с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

приднестровье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, газ, жкх, в мире, происшествия, общество, новости, отопление, газпром