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Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа

Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа

Прекращение транзита российского газа приведет к остановке украинских промышленных предприятий и росту тарифов для населения. Такое мнение высказал бывший... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T11:22

2025-01-02T11:22

2025-01-02T11:22

новости

николай азаров

газ

поставки российского газа в европу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Прекращение транзита российского газа приведет к остановке украинских промышленных предприятий и росту тарифов для населения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам экс-премьера, теперь платить за содержание газотранспортной системы будут украинцы из своих карманов."Сначала удорожание тарифа на транспортировку заложат в цену производимой продукции, а впоследствии это приведет и к росту тарифов, поскольку долго удерживать тарифы на нынешнем уровне не получится из-за крайне тяжелого финансового положения облгазов и предприятий теплокоммунэнерго", - констатировал Азаров.Бывший глава украинского кабмина подчеркнул, что киевский режим поставил под удар не только ГТС и прочую газовую инфраструктуру, но и месторождения газа, крупнейшие из которых находятся относительно недалеко от линии боестолкновения – в Харьковской и Полтавской областях.Прекращением транзита Владимир Зеленский "окончательно забрал у Украины статус транзитера, на чем страна неплохо зарабатывала, и укрепил статус глобального логистического тупика", подытожил Азаров."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныВ Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, николай азаров, газ, поставки российского газа в европу, украина