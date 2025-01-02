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Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
Прекращение транзита российского газа приведет к остановке украинских промышленных предприятий и росту тарифов для населения. Такое мнение высказал бывший... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T11:22
2025-01-02T11:22
новости
николай азаров
газ
поставки российского газа в европу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Прекращение транзита российского газа приведет к остановке украинских промышленных предприятий и росту тарифов для населения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По словам экс-премьера, теперь платить за содержание газотранспортной системы будут украинцы из своих карманов."Сначала удорожание тарифа на транспортировку заложат в цену производимой продукции, а впоследствии это приведет и к росту тарифов, поскольку долго удерживать тарифы на нынешнем уровне не получится из-за крайне тяжелого финансового положения облгазов и предприятий теплокоммунэнерго", - констатировал Азаров.Бывший глава украинского кабмина подчеркнул, что киевский режим поставил под удар не только ГТС и прочую газовую инфраструктуру, но и месторождения газа, крупнейшие из которых находятся относительно недалеко от линии боестолкновения – в Харьковской и Полтавской областях.Прекращением транзита Владимир Зеленский "окончательно забрал у Украины статус транзитера, на чем страна неплохо зарабатывала, и укрепил статус глобального логистического тупика", подытожил Азаров."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныВ Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, николай азаров, газ, поставки российского газа в европу, украина
Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа

Остановка транзита газа грозит Украине остановкой предприятий и ростом тарифов – Азаров

11:22 02.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Прекращение транзита российского газа приведет к остановке украинских промышленных предприятий и росту тарифов для населения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"То, что украинцам преподнесли как "избавление зависимости от импорта" – всего лишь рекордное сокращение потребления газа за счет остановки промышленных предприятий и падения потребления внутри страны", - написал она в своем Telegram-канале.
По словам экс-премьера, теперь платить за содержание газотранспортной системы будут украинцы из своих карманов.
"Сначала удорожание тарифа на транспортировку заложат в цену производимой продукции, а впоследствии это приведет и к росту тарифов, поскольку долго удерживать тарифы на нынешнем уровне не получится из-за крайне тяжелого финансового положения облгазов и предприятий теплокоммунэнерго", - констатировал Азаров.
Бывший глава украинского кабмина подчеркнул, что киевский режим поставил под удар не только ГТС и прочую газовую инфраструктуру, но и месторождения газа, крупнейшие из которых находятся относительно недалеко от линии боестолкновения – в Харьковской и Полтавской областях.
Прекращением транзита Владимир Зеленский "окончательно забрал у Украины статус транзитера, на чем страна неплохо зарабатывала, и укрепил статус глобального логистического тупика", подытожил Азаров.
"Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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