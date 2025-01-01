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Подача российского газа через Украину прекратилась

Подача российского газа через Украину прекратилась - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Подача российского газа через Украину прекратилась

Утром 1 января "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал компании. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T09:30

2025-01-01T09:30

2025-01-01T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Утром 1 января "Газпром" прекратил подачу газа через территорию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал компании.В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита через Украину, поскольку сегодня завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".Украинская сторона отказалась продлевать данные соглашения, подчеркнули в "Газпроме".Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, 1 января к 8:00 по московскому времени снизились до около 0,03 млн кубометров в час (сутками ранее – около 0,5 млн кубометров в час), но полностью не прекратились, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на платформе AGGM, предоставляющей информацию о газовом рынке республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 январяСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, новости, россия, газ, газоснабжение, европа, украина