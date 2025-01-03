https://crimea.ria.ru/20250103/mazut-v-more-u-sevastopolya-i-dtp-s-95-avto-v-kazakhstane-glavnoe-za-den-1143083657.html

Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день

Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день

Вооруженные силы РФ уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. США потребовали от Украины снизить призывной возраст до 18 лет. В Казахстане произошло... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T21:33

2025-01-03T21:33

2025-01-03T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. США потребовали от Украины снизить призывной возраст до 18 лет. В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 машин, пострадали 12 человек. Мазут после крушения танкеров в Керченском проливе дошел до Севастополя, убирают его и в Ленинском районе Крыма. На Кубани ожидаются шторм и сход снежных лавин в горах. На Крымском мосту в течение дня росли очереди, максимальное время ожидания составило три часа.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожение 11 безэкипажных катеров ВСУЧерноморский флот за неделю уничтожил 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Кроме того, по информации Минобороны России, средства ПВО сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27 и три авиабомбы.Снижение призывного возраста на УкраинеСША потребовали снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Такая информация появилась у Службы внешней разведки РФ, которая сообщает, что соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.При этом Запад не исключает, что скоро произойдет обвал обороны Вооруженных сил Украины. Поэтому уходящая администрация президента США Джо Байдена делает основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения. Но материально-технического обеспечения ВСУ, по мнению Белого дома, недостаточно для стабилизации линии фронта.Массовое ДТП в Казахстане95 транспортных средств столкнулись в Казахстане на автодороге Астана-Петропавловск из-за непогоды и не соблюдения водителями скоростного режима.В аварии пострадали 12 человек, которых доставили в больницу, 15 человек разместили в пунктах обогрева в городе Акколь. В извлечении машин участвуют десяти единиц техники и людей. Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.Мазут у берегов Крыма и СевастополяВ Ленинском районе Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения нефтепродуктами побережья от села Яковенково до заповедника "Опук" выросла до 18 километров. Мелкую фракцию мазута на береговую линию выбросило волнами из-за сильного ветра. В связи с этим увеличена группировка сил и средств для его ликвидации.Тем временем пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Для его сбора привлечены спасатели и сотрудники Севприроднадзора. Для пернатых развернут пункт приема.Шторм и снежные лавины на КубаниНа Кубани прогнозируется шторм и вероятность схода лавин в горах.В первой половине дня и до конца суток 4 января местами в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с.Ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег.В горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея с 3 января до 18.00 6 января выше 1500 м лавиноопасно.Очередь на Крымском мостуНа Крымском мосту в течение дня увеличивалась очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Утром в ней находились более 100 машин, днем эта цифра выросла до 920, а время ожидания составило три часа.Далее начала расти очередь и со стороны Тамани. Максимально за день в ней находились 410 транспортных средств, которые ждали досмотра в течение двух часов. К вечеру очереди с обеих стороны Крымского моста начали уменьшаться.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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