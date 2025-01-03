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Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день
Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день
Вооруженные силы РФ уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. США потребовали от Украины снизить призывной возраст до 18 лет. В Казахстане произошло... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T21:33
2025-01-03T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. США потребовали от Украины снизить призывной возраст до 18 лет. В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 машин, пострадали 12 человек. Мазут после крушения танкеров в Керченском проливе дошел до Севастополя, убирают его и в Ленинском районе Крыма. На Кубани ожидаются шторм и сход снежных лавин в горах. На Крымском мосту в течение дня росли очереди, максимальное время ожидания составило три часа.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожение 11 безэкипажных катеров ВСУЧерноморский флот за неделю уничтожил 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Кроме того, по информации Минобороны России, средства ПВО сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27 и три авиабомбы.Снижение призывного возраста на УкраинеСША потребовали снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Такая информация появилась у Службы внешней разведки РФ, которая сообщает, что соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.При этом Запад не исключает, что скоро произойдет обвал обороны Вооруженных сил Украины. Поэтому уходящая администрация президента США Джо Байдена делает основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения. Но материально-технического обеспечения ВСУ, по мнению Белого дома, недостаточно для стабилизации линии фронта.Массовое ДТП в Казахстане95 транспортных средств столкнулись в Казахстане на автодороге Астана-Петропавловск из-за непогоды и не соблюдения водителями скоростного режима.В аварии пострадали 12 человек, которых доставили в больницу, 15 человек разместили в пунктах обогрева в городе Акколь. В извлечении машин участвуют десяти единиц техники и людей. Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.Мазут у берегов Крыма и СевастополяВ Ленинском районе Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения нефтепродуктами побережья от села Яковенково до заповедника "Опук" выросла до 18 километров. Мелкую фракцию мазута на береговую линию выбросило волнами из-за сильного ветра. В связи с этим увеличена группировка сил и средств для его ликвидации.Тем временем пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Для его сбора привлечены спасатели и сотрудники Севприроднадзора. Для пернатых развернут пункт приема.Шторм и снежные лавины на КубаниНа Кубани прогнозируется шторм и вероятность схода лавин в горах.В первой половине дня и до конца суток 4 января местами в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с.Ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег.В горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея с 3 января до 18.00 6 января выше 1500 м лавиноопасно.Очередь на Крымском мостуНа Крымском мосту в течение дня увеличивалась очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Утром в ней находились более 100 машин, днем эта цифра выросла до 920, а время ожидания составило три часа.Далее начала расти очередь и со стороны Тамани. Максимально за день в ней находились 410 транспортных средств, которые ждали досмотра в течение двух часов. К вечеру очереди с обеих стороны Крымского моста начали уменьшаться.
https://crimea.ria.ru/20250103/remont-naberezhnoy-primorskogo-bulvara-v-sevastopole-budet-prodolzhen-1143081581.html
https://crimea.ria.ru/20250103/zemletryasenie-s-epitsentrom-na-kurorte-alanya-proizoshlo-v-turtsii-1143081453.html
https://crimea.ria.ru/20250103/142-bezuspeshnye-kontrataki-vsu-poteryali-za-nedelyu-bolee-12-000-boevikov-1143078220.html
https://crimea.ria.ru/20250103/samolet-vrezalsya-v-zdanie-v-kalifornii---politsiya-1143073707.html
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новости, крым, общество, в мире, новости крыма, украина
Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день

ДТП с 95-ю авто в Казахстане и ликвидация мазута в Севастополе и Крыму: главное за день

21:33 03.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. США потребовали от Украины снизить призывной возраст до 18 лет. В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 машин, пострадали 12 человек. Мазут после крушения танкеров в Керченском проливе дошел до Севастополя, убирают его и в Ленинском районе Крыма. На Кубани ожидаются шторм и сход снежных лавин в горах. На Крымском мосту в течение дня росли очереди, максимальное время ожидания составило три часа.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Уничтожение 11 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот за неделю уничтожил 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Кроме того, по информации Минобороны России, средства ПВО сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27 и три авиабомбы.
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
17:38
Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

Снижение призывного возраста на Украине

США потребовали снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Такая информация появилась у Службы внешней разведки РФ, которая сообщает, что соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.
При этом Запад не исключает, что скоро произойдет обвал обороны Вооруженных сил Украины. Поэтому уходящая администрация президента США Джо Байдена делает основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения. Но материально-технического обеспечения ВСУ, по мнению Белого дома, недостаточно для стабилизации линии фронта.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
17:05
Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции

Массовое ДТП в Казахстане

95 транспортных средств столкнулись в Казахстане на автодороге Астана-Петропавловск из-за непогоды и не соблюдения водителями скоростного режима.
В аварии пострадали 12 человек, которых доставили в больницу, 15 человек разместили в пунктах обогрева в городе Акколь. В извлечении машин участвуют десяти единиц техники и людей. Планируется, что к 22.00 по местному времени движение снова будет открыто.
Потери ВСУ
13:34
142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков

Мазут у берегов Крыма и Севастополя

В Ленинском районе Крыма после крушения танкеров в Керченском проливе площадь загрязнения нефтепродуктами побережья от села Яковенково до заповедника "Опук" выросла до 18 километров. Мелкую фракцию мазута на береговую линию выбросило волнами из-за сильного ветра. В связи с этим увеличена группировка сил и средств для его ликвидации.
Тем временем пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Для его сбора привлечены спасатели и сотрудники Севприроднадзора. Для пернатых развернут пункт приема.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
08:33
Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция

Шторм и снежные лавины на Кубани

На Кубани прогнозируется шторм и вероятность схода лавин в горах.
В первой половине дня и до конца суток 4 января местами в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с.
Ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег.
В горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея с 3 января до 18.00 6 января выше 1500 м лавиноопасно.
Операционный светильник - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
12:15
Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной

Очередь на Крымском мосту

На Крымском мосту в течение дня увеличивалась очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Утром в ней находились более 100 машин, днем эта цифра выросла до 920, а время ожидания составило три часа.
Далее начала расти очередь и со стороны Тамани. Максимально за день в ней находились 410 транспортных средств, которые ждали досмотра в течение двух часов. К вечеру очереди с обеих стороны Крымского моста начали уменьшаться.
Гороскоп
18:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли
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Заголовок открываемого материала
21:33Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день
20:48Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев
20:31В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
20:20За два дня нового года в Крыму произошли девять пожаров
19:38Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей
19:14Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель
18:41Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли
18:18Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции
17:38Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
17:05Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
16:33В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
16:07Минометный обстрел села в Брянской области: погиб мирный житель
15:55Мужчина в костюме Деда Мороза стрелял в экс-полицейского в Чувашии
15:35Распространенные схемы мошенников в период новогодних праздников
15:07Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
14:35В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья
14:21Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь
14:12Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин
13:34142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков
13:24Пожар на 18 этаже: в Симферополе эвакуировали людей
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