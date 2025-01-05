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Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым
Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым
Родителей мальчика, погибшего накануне при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, перевели в больницу в Симферополь. Об этом сообщил губернатор области Евгений... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T19:44
2025-01-05T19:44
2025-01-05T19:47
запорожская область
евгений балицкий
симферополь
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Родителей мальчика, погибшего накануне при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, перевели в больницу в Симферополь. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, сейчас мужчина и женщина находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. Однако маме мальчика предстоит долгая реабилитация, так как у нее серьезно пострадало зрение. Кроме того, с семьей работают психологи.4 января в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с 10-летним ребенком. В результате атаки родители были ранены, а мальчик скончался на месте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под БелгородомДроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской областиДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
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запорожская область, евгений балицкий, симферополь, происшествия, обстрелы всу, новости
Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым
Родителей погибшего при атаке дрона мальчика переведут в больницу Симферополя - Балицкий
19:44 05.01.2025 (обновлено: 19:47 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Родителей мальчика, погибшего накануне при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, перевели в больницу в Симферополь. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"Нахожусь на связи с Министерством здравоохранения Запорожской области по вопросу состояния родителей мальчика, который погиб вчера в результате атаки вражеского БПЛА. Было принято решение экстренно направить пострадавших в областную клиническую больницу в Симферополь", - написал он с своем ТГ-канале.
По информации Балицкого, сейчас мужчина и женщина находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. Однако маме мальчика предстоит долгая реабилитация, так как у нее серьезно пострадало зрение. Кроме того, с семьей работают психологи.
4 января в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с 10-летним ребенком. В результате атаки родители были ранены, а мальчик скончался на месте.
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