https://crimea.ria.ru/20250105/roditeley-pogibshego-pri-atake-vsu-malchika-perevedut-v-bolnitsu-v-krym-1143113739.html

Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым

Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым

Родителей мальчика, погибшего накануне при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, перевели в больницу в Симферополь. Об этом сообщил губернатор области Евгений... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T19:44

2025-01-05T19:44

2025-01-05T19:47

запорожская область

евгений балицкий

симферополь

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Родителей мальчика, погибшего накануне при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, перевели в больницу в Симферополь. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, сейчас мужчина и женщина находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. Однако маме мальчика предстоит долгая реабилитация, так как у нее серьезно пострадало зрение. Кроме того, с семьей работают психологи.4 января в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья с 10-летним ребенком. В результате атаки родители были ранены, а мальчик скончался на месте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под БелгородомДроны со взрывчаткой атаковали три населенных пункта Белгородской областиДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

запорожская область

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, симферополь, происшествия, обстрелы всу, новости