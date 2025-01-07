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Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма

Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма

Из-за теплого климата в Крыму львов в сафари-парке "Тайган" выпускают гулять даже в новогодние дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка львов Олег РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T07:49

2025-01-07T07:49

2025-01-07T07:49

эксклюзивы риа новости крым

новый год 2025

олег зубков

ялта

зоопарк "сказка"

парк львов "тайган"

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Из-за теплого климата в Крыму львов в сафари-парке "Тайган" выпускают гулять даже в новогодние дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка львов Олег Зубков."У нас прекрасная погода, животные гуляют в своих наружных вольерах. Даже львы еще гуляют в саванне, хотя обычно мы в конце ноября - начале декабря, как только наступают заморозки, их заводим в зимние вольеры", - поделился он.Почти до самого Нового года температура в Белогорском районе Крыма доходила до +15, и львы с удовольствием бегали по траве. Перед 1 января немного похолодало, был небольшой снег, но уже с первых дней 2025 года погода снова наладилась.В зимние вольеры переведены тропические животные: капуцины, попугаи, лемуры и другие. Остальные животные предпочитают гулять на воздухе, не заходя в теплые помещения.Парк львов в эти новогодние дни работает как обычно, с восьми утра и до конца светового дня. Никаких особенных праздничных блюд животные не получают, отметил директор зоопарка: им это вредно, у каждого животного свой, утвержденный ветеринарами рацион.Дети участников СВО из Белогорского района во время новогодних каникул могут посетить "Тайган" бесплатно. Такая же договоренность достигнута между администрацией Ялты и ялтинским зоопарком "Сказка", сообщала мэр города Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - экспертВерьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

новый год 2025, олег зубков, ялта, зоопарк "сказка", парк львов "тайган", животные