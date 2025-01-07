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Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма
Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма
Из-за теплого климата в Крыму львов в сафари-парке "Тайган" выпускают гулять даже в новогодние дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка львов Олег РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T07:49
2025-01-07T07:49
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2025
олег зубков
ялта
зоопарк "сказка"
парк львов "тайган"
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Из-за теплого климата в Крыму львов в сафари-парке "Тайган" выпускают гулять даже в новогодние дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка львов Олег Зубков."У нас прекрасная погода, животные гуляют в своих наружных вольерах. Даже львы еще гуляют в саванне, хотя обычно мы в конце ноября - начале декабря, как только наступают заморозки, их заводим в зимние вольеры", - поделился он.Почти до самого Нового года температура в Белогорском районе Крыма доходила до +15, и львы с удовольствием бегали по траве. Перед 1 января немного похолодало, был небольшой снег, но уже с первых дней 2025 года погода снова наладилась.В зимние вольеры переведены тропические животные: капуцины, попугаи, лемуры и другие. Остальные животные предпочитают гулять на воздухе, не заходя в теплые помещения.Парк львов в эти новогодние дни работает как обычно, с восьми утра и до конца светового дня. Никаких особенных праздничных блюд животные не получают, отметил директор зоопарка: им это вредно, у каждого животного свой, утвержденный ветеринарами рацион.Дети участников СВО из Белогорского района во время новогодних каникул могут посетить "Тайган" бесплатно. Такая же договоренность достигнута между администрацией Ялты и ялтинским зоопарком "Сказка", сообщала мэр города Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - экспертВерьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
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Ирина Камышева
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новый год 2025, олег зубков, ялта, зоопарк "сказка", парк львов "тайган", животные
Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма

В Крыму в парке львов "Тайган" хищников в новогодние праздники выпустили на прогулку

07:49 07.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕнот полоскун
Енот полоскун - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Из-за теплого климата в Крыму львов в сафари-парке "Тайган" выпускают гулять даже в новогодние дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор парка львов Олег Зубков.
"У нас прекрасная погода, животные гуляют в своих наружных вольерах. Даже львы еще гуляют в саванне, хотя обычно мы в конце ноября - начале декабря, как только наступают заморозки, их заводим в зимние вольеры", - поделился он.
Почти до самого Нового года температура в Белогорском районе Крыма доходила до +15, и львы с удовольствием бегали по траве. Перед 1 января немного похолодало, был небольшой снег, но уже с первых дней 2025 года погода снова наладилась.
"У нас на территории розы цвели до самого Нового года, много зелени, большинство растений в нашем парке вечнозеленые. Поэтому праздничное настроение, пожалуй, только елкой и новогодними украшениями создается", - заметил Зубков.
В зимние вольеры переведены тропические животные: капуцины, попугаи, лемуры и другие. Остальные животные предпочитают гулять на воздухе, не заходя в теплые помещения.
Парк львов в эти новогодние дни работает как обычно, с восьми утра и до конца светового дня. Никаких особенных праздничных блюд животные не получают, отметил директор зоопарка: им это вредно, у каждого животного свой, утвержденный ветеринарами рацион.

"У нас, поверьте, меню каждый день как праздничное. Хищники получают свежее мясо, обезьянам дают фрукты и разнообразные каши, носухи с енотами получают раков и так далее. Наших животных трудно чем-либо удивить", - смеется Зубков.

Дети участников СВО из Белогорского района во время новогодних каникул могут посетить "Тайган" бесплатно. Такая же договоренность достигнута между администрацией Ялты и ялтинским зоопарком "Сказка", сообщала мэр города Янина Павленко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовый год 2025Олег ЗубковЯлтаЗоопарк "Сказка"Парк львов "Тайган"Животные
 
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