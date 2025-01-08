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Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
Более 500 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T09:57
2025-01-08T09:57
2025-01-08T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Более 500 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка зафиксировали максимальный афтершок магнитудой 4,4.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров.Изначально сообщалось о 36 погибших из-за природного катаклизма. К вечеру вторника стало известно о 126 погибших в результате землетрясения в Тибете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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тибет
Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
В Тибете после землетрясения сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков
09:57 08.01.2025 (обновлено: 10:03 08.01.2025)