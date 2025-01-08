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Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
Более 500 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.01.2025
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тибет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Более 500 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.Примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка зафиксировали максимальный афтершок магнитудой 4,4.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров.Изначально сообщалось о 36 погибших из-за природного катаклизма. К вечеру вторника стало известно о 126 погибших в результате землетрясения в Тибете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете

В Тибете после землетрясения сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков

09:57 08.01.2025 (обновлено: 10:03 08.01.2025)
 
© Фото из соцсетейЗемлетрясение в Тибете
Землетрясение в Тибете
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Более 500 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

"По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 24 – магнитудой от 3,0 до 3,9 и три – магнитудой от 4,0 до 4,9", – сказано в сообщении.

Примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка зафиксировали максимальный афтершок магнитудой 4,4.
Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Изначально сообщалось о 36 погибших из-за природного катаклизма. К вечеру вторника стало известно о 126 погибших в результате землетрясения в Тибете.
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