https://crimea.ria.ru/20250108/pri-atake-drona-vsu-na-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranena-semya-1143177622.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья - РИА Новости Крым, 08.01.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья

Семейная пара ранена в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T18:27

2025-01-08T18:27

2025-01-08T18:27

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

больница

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Семейная пара ранена в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации главы региона, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ. У автомобиля повреждена вся передняя часть и выбиты стекла.Ранее в среду украинские боевики ударили по Херсонской области – двое погибли и пять человек ранены, среди них беременная женщина.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи. В данном случае обошлось без пострадавших.Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)