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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья - РИА Новости Крым, 08.01.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
Семейная пара ранена в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T18:27
2025-01-08T18:27
2025-01-08T18:27
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
больница
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Семейная пара ранена в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации главы региона, у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ. У автомобиля повреждена вся передняя часть и выбиты стекла.Ранее в среду украинские боевики ударили по Херсонской области – двое погибли и пять человек ранены, среди них беременная женщина.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи. В данном случае обошлось без пострадавших.Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс. Погибли двое пожарных, в городе вводят режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
Семья ранена при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области