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В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы
В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы
В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T08:56
2025-01-09T08:58
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.По данным надзорного ведомства, студенты-повара и кондитеры Севастопольского колледжа сервиса и торговли, торгово-экономического техникума, а также многопрофильного колледжа им. Геловани не обеспечивались продуктами, необходимым для практики. Учащимся приходилось покупать продукты самостоятельно, отметили в ведомстве.После проверки прокуратура Севастополя направила представление об устранении выявленных нарушений в правительство города.Кроме того, еще 7 миллионов рублей будут направлены на приобретение расходных материалов для практических занятий будущих столяров, официантов, парикмахеров, ландшафтных дизайнеров, специалистов в сфере отделочных и декоративных работ, туризма и швейного дела, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратурыБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыЧетверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры
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60
севастополь, прокуратура города севастополя, образование в крыму и севастополе, общество, студенты, среднее профессиональное образование в крыму, новости севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы

В Севастополе после вмешательства прокуратуры на практику студентов выделили 10 млн рублей

08:56 09.01.2025 (обновлено: 08:58 09.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, студенты-повара и кондитеры Севастопольского колледжа сервиса и торговли, торгово-экономического техникума, а также многопрофильного колледжа им. Геловани не обеспечивались продуктами, необходимым для практики. Учащимся приходилось покупать продукты самостоятельно, отметили в ведомстве.
После проверки прокуратура Севастополя направила представление об устранении выявленных нарушений в правительство города.
"Департамент образования и науки города выделил колледжам 3 млн рублей для приобретения продуктов, необходимых в учебном процессе. В настоящее время закупки продовольственного сырья проведены", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще 7 миллионов рублей будут направлены на приобретение расходных материалов для практических занятий будущих столяров, официантов, парикмахеров, ландшафтных дизайнеров, специалистов в сфере отделочных и декоративных работ, туризма и швейного дела, добавили в ведомстве.
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