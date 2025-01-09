https://crimea.ria.ru/20250109/v-sevastopole-studenty-povara-za-svoi-dengi-pokupali-produkty-dlya-ucheby-1143181154.html

В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы

В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы

В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T08:56

2025-01-09T08:56

2025-01-09T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после вмешательства прокуратуры 10 миллионов были выделены на приобретение продуктов и расходных материалов для практических занятий студентов ряда колледжей и техникумов. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.По данным надзорного ведомства, студенты-повара и кондитеры Севастопольского колледжа сервиса и торговли, торгово-экономического техникума, а также многопрофильного колледжа им. Геловани не обеспечивались продуктами, необходимым для практики. Учащимся приходилось покупать продукты самостоятельно, отметили в ведомстве.После проверки прокуратура Севастополя направила представление об устранении выявленных нарушений в правительство города.Кроме того, еще 7 миллионов рублей будут направлены на приобретение расходных материалов для практических занятий будущих столяров, официантов, парикмахеров, ландшафтных дизайнеров, специалистов в сфере отделочных и декоративных работ, туризма и швейного дела, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкцию школы в Крыму завершили после вмешательства прокуратурыБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыЧетверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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