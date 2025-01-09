https://crimea.ria.ru/20250109/putin-poruchil-sozdat-federalnyy-shtab-po-likvidatsii-razliva-mazuta-1143200461.html

Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута

Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута

Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T16:10

2025-01-09T16:10

2025-01-09T16:30

владимир путин (политик)

новости

экология

россия

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143190850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_769c87f1e85b045a557b14efefe8db9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно.Также Путин призвал сделать все для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из затонувших танкеров, а также уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих судов. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов заранее, добавил глава государства.Он также отметил, что к весне, когда начнет прогреваться морская вода, все основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны, но и должна быть начата их реализация самым активным образом.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, экология, россия, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море