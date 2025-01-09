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Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:10
2025-01-09T16:10
2025-01-09T16:30
владимир путин (политик)
новости
экология
россия
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно.Также Путин призвал сделать все для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из затонувших танкеров, а также уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих судов. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов заранее, добавил глава государства.Он также отметил, что к весне, когда начнет прогреваться морская вода, все основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны, но и должна быть начата их реализация самым активным образом.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), новости, экология, россия, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
Путин поручил создать штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море
16:10 09.01.2025 (обновлено: 16:30 09.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.
"Нужно образовать соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте, и не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы", – сказал российский лидер.
Он отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно.
Также Путин призвал сделать все для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из затонувших танкеров, а также уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих судов. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов заранее, добавил глава государства.
"Проблем много – и технических, и финансовых, и технологических. Нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. Прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом. Соответствующие службы, министерства, ведомства – всем проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время", – подчеркнул президент.
Он также отметил, что к весне, когда начнет прогреваться морская вода, все основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны, но и должна быть начата их реализация самым активным образом.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута
попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность
, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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