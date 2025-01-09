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В Севастополе мазут будут ловить в сети - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В Севастополе мазут будут ловить в сети
В Севастополе мазут будут ловить в сети - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Севастополе мазут будут ловить в сети
В Севастополе вдоль галечных пляжей установят сети для сбора мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания по... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:09
2025-01-09T12:12
крым
севастополь
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль галечных пляжей установят сети для сбора мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания по ликвидации последствий выброса мазута.На сегодняшний день новых выбросов мазута не зафиксировано, добавил он. В связи с этим организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 9:30."Мы снабжаем волонтеров всеми необходимыми защитными средствами, после работы волонтеров доставляют обратно. Если вы хотите помочь в уборке, но не записались заранее, вы все равно можете прийти в любой день к 9:00 в Штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Вам выдадут средства защиты, и вы сможете поехать на уборку на автобусе", - рассказал губернатор.В ликвидации последствий выброса мазута задействованы 251 человек и 29 единиц техники, а также 100 сотрудников организаций, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, более 100 волонтеров.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма От мазута очистили почти 85 километров побережьяБолее 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе мазут будут ловить в сети

В Севастополе вдоль галечных пляжей установят сети для сбора мазута

12:09 09.01.2025 (обновлено: 12:12 09.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь
Уборка пляжей от мазута в Орловке, Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль галечных пляжей установят сети для сбора мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания по ликвидации последствий выброса мазута.
"Мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться. Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции", - пояснил он.
На сегодняшний день новых выбросов мазута не зафиксировано, добавил он. В связи с этим организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 9:30.
"Мы снабжаем волонтеров всеми необходимыми защитными средствами, после работы волонтеров доставляют обратно. Если вы хотите помочь в уборке, но не записались заранее, вы все равно можете прийти в любой день к 9:00 в Штаб общественной поддержки на Большой Морской, 41. Вам выдадут средства защиты, и вы сможете поехать на уборку на автобусе", - рассказал губернатор.
В ликвидации последствий выброса мазута задействованы 251 человек и 29 единиц техники, а также 100 сотрудников организаций, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, более 100 волонтеров.
"Работы по очистке загрязненных территорий ведутся в светлое время суток. Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонны отходов", - заключил он.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.
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КрымСевастопольРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив мазутаМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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