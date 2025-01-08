https://crimea.ria.ru/20250108/bolee-126-tonn-zagryaznennogo-mazutom-grunta-ubrali-v-sevastopole-1143171667.html
Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта собрано и вывезено с побережья в Севастополе после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T14:43
2025-01-08T14:43
2025-01-08T14:43
михаил развожаев
новости
севастополь
происшествия
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта собрано и вывезено с побережья в Севастополе после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, ликвидировать последствия продолжают более 250 спасателей. Параллельно работают 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту горхоза, 50 специалистов "Севприроднадзора" и "Лесхоза", а также волонтеры. В среду работы ведут на пляжах Северной стороны."Сегодня задействованы более 170 добровольцев. Они работают на пляжах Фиолента и в районе "Любимовки-2", "Нахимовца" и "Звездного берега". Всего на сегодня на реабилитации находятся 62 пострадавших птицы", – уточнил Развожаев.Как уточняет МЧС Севастополя, всего мониторинговые группы обследовали 86 километров берега, за сутки – 27 километров, собрано и вывезено за сутки более 14 тонн загрязненного грунта.В Крыму сейчас прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае, сообщал ранее в среду Аксенов. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств. Как сообщали в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птицРазработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работыСколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, новости, севастополь, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
В Севастополе после разлива мазута убрали более 126 тонн загрязненного грунта – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта собрано и вывезено с побережья в Севастополе после начала работ по ликвидации разлива мазута. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"За все время работ собрано и вывезено 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта, сегодня эта работа продолжается. С труднодоступных пляжей забирать мешки будем, подходя на катерах с моря, когда позволит погода", – сказал Развожаев.
По его данным, ликвидировать последствия продолжают более 250 спасателей. Параллельно работают 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту горхоза, 50 специалистов "Севприроднадзора" и "Лесхоза", а также волонтеры. В среду работы ведут на пляжах Северной стороны.
"Сегодня задействованы более 170 добровольцев. Они работают на пляжах Фиолента и в районе "Любимовки-2", "Нахимовца" и "Звездного берега". Всего на сегодня на реабилитации находятся 62 пострадавших птицы", – уточнил Развожаев.
Как уточняет МЧС Севастополя, всего мониторинговые группы обследовали 86 километров берега, за сутки – 27 километров, собрано и вывезено за сутки более 14 тонн загрязненного грунта.
В Крыму сейчас прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением
, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае, сообщал ранее в среду Аксенов. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств. Как сообщали в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута
. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность
, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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