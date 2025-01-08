https://crimea.ria.ru/20250108/razrabotan-plan-otkachki-mazuta-s-volgonefti-239--kogda-zavershat-raboty-1143169215.html

Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы

Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы

Операцию по удалению мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начнут с кормовой части, проведут в несколько этапов и планируют завершить за несколько... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T13:30

2025-01-08T13:30

2025-01-08T13:31

морспасслужба

новости

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Операцию по удалению мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начнут с кормовой части, проведут в несколько этапов и планируют завершить за несколько дней. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.Вокруг кормовой части, по его словам, ранее установили боновое заграждение, сейчас выхода мазута нет, специалисты продолжают мониторинг. Схему удаления нефтепродуктов решено разбить на несколько этапов."Если позволит погода, члены экипажа совместно с нашими спасателями и представителями правоохранительных органов – потому что возбуждено уголовного дело по факту гибели двух судов – попадут на судно, проведут осмотр, чтобы убедиться, что судовые системы работают корректно. Если это не так – у нас хватает знаний, сил и техники, чтобы их привести в порядок. В первую очередь – штатную судовую систему подогрева", – рассказал глава ведомства.Для запуска судовых механизмов на судно завезут около 20 тонн дизтоплива и пресную воду. В течение пяти суток мазут планируют разогреть до рабочих температур – около 45 градусов. Это нужно, чтобы судовыми насосами перекачать его на судно, которое будут принимать мазут.Накануне в Минтрансе России сообщали об отсутствии выхода мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров. Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря. С судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"В Крыму мазут обнаружили на семи новых участкахМазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морспасслужба, новости, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море