Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС
В Черном море порядка 60 судов ведут поиск мазутных пятен в зоне ЧС
11:05 07.01.2025 (обновлено: 11:10 07.01.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайВ Черном море порядка 60 судов ведут поиск мазутных пятен в зоне ЧС
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Черном море значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен после крушения танкеров. Об этом по итогам совещания сообщает оперштаб Кубани.
"Помимо кораблей Морспасслужбы поиском нефтяных пятен на поверхности моря занимаются также все гражданские суда, которые находятся или проходят через территорию вблизи зоны чрезвычайной ситуации. Одномоментно речь идет о 50-60 судах – все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вдоль береговой линии Анапы работают 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы. Все найденные следы нефтепродуктов на воде обрабатывают биосорбентом.
За сутки обследованы почти 260 квадратных километров акватории, обработали сорбентом больше 2,2 тысяч квадратных метров моря.
"7 января замазученный грунт убирают 336 единиц инженерной техники – это самосвалы, экскаваторы и фронтальные погрузчики. А общее количество задействованных машин – больше 600 единиц. Благодаря этому самосвалы в сутки совершают почти 1000 рейсов на площадку временного хранения загрязненного песка в х. Воскресенском Анапы", - добавили в оперштабе.
В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разлившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами танкеров. В операции были задействованы шесть судов. Пятна мазута на водной глади освещали с катеров прожекторами и выявленные обрабатывали сорбентом. 6 января в работах на суше задействовали 180 самосвалов и 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу.
В Севастополе за 5 и 6 января собрали 111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков.
Так, в Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 особям, порядка 70% из них удалось спасти. Некоторых из птиц везут в крымские зоопарки. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган".
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