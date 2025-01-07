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Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС

Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС

В Черном море значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен после крушения танкеров. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T11:05

2025-01-07T11:05

2025-01-07T11:10

черное море

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Черном море значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен после крушения танкеров. Об этом по итогам совещания сообщает оперштаб Кубани.Отмечается, что вдоль береговой линии Анапы работают 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы. Все найденные следы нефтепродуктов на воде обрабатывают биосорбентом. За сутки обследованы почти 260 квадратных километров акватории, обработали сорбентом больше 2,2 тысяч квадратных метров моря."7 января замазученный грунт убирают 336 единиц инженерной техники – это самосвалы, экскаваторы и фронтальные погрузчики. А общее количество задействованных машин – больше 600 единиц. Благодаря этому самосвалы в сутки совершают почти 1000 рейсов на площадку временного хранения загрязненного песка в х. Воскресенском Анапы", - добавили в оперштабе.В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разлившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами танкеров. В операции были задействованы шесть судов. Пятна мазута на водной глади освещали с катеров прожекторами и выявленные обрабатывали сорбентом. 6 января в работах на суше задействовали 180 самосвалов и 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу.С пляжей Судака за несколько дней убрали шесть тонн нефтепродуктов и пропитанных им водорослей и песка. 12 тонн мазута вывезли с заповедных берегов мыса Опук.В Севастополе за 5 и 6 января собрали 111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков.Так, в Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 особям, порядка 70% из них удалось спасти. Некоторых из птиц везут в крымские зоопарки. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тоннВ Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов РоссииНовые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250104/uchenye-testiruyut-innovatsionnye-sposoby-ochistki-morya-i-plyazhey-ot-mazuta-1143095760.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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