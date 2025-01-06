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Мазут из Черного моря убирают даже ночью - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Мазут из Черного моря убирают даже ночью
Мазут из Черного моря убирают даже ночью - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Мазут из Черного моря убирают даже ночью
В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разбившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T10:12
2025-01-06T10:38
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
черное море
анапа
темрюкский район
разлив нефтепродуктов
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разбившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами танкеров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В операции были задействованы шесть судов. Пятна мазута на водной глади освещали с катеров прожекторами и выявленные обрабатывали сорбентом.Как отметил помощник президента России Руслан Эдельгериев, МЧС и Минтранс РФ будут увеличивать количество техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. Также усилится работа в акватории с привлечением судов. В целях оперштаба - сделать все, чтобы обеспечить ликвидацию последствий ЧС и подготовку к курортному сезону.Также с утра 6 января в работах на суше задействованы 180 самосвалов и к уборке приступили 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу. Они нужны для работ на сложных участках пляжей.Одна из важных задач, сказали в оперштабе, – увеличение инженерной техники – самосвалов, экскаваторов, погрузчиков и вездеходов. Последние особенно важны для работ на тех пляжах, где застревает остальная техника. Такие сложные участки находятся на протяжении около 20 км пляжей от с. Витязево до ст. Благовещенской и от ст. Благовещенской далее в сторону Бугазской косы.С начала ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района уже вывезено более 100 тыс. тонн загрязненного грунта, на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском – 68 тыс. тонн.В работах по расчистке пляжей участвуют 8,5 тыс. человек, включая представителей муниципалитетов, казаков, специалистов МЧС и волонтеров.Ранее, во время мониторинга пляжей и акватории 5 января, на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево в море обнаружены крупные и мелкие пятна нефтепродуктов, которые могут попасть на прибрежные пляжи и территории региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
черное море
анапа
темрюкский район
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, анапа, темрюкский район, разлив нефтепродуктов, режим чс
Мазут из Черного моря убирают даже ночью

К уборке мазута под Анапой привлекли катера с прожекторами и вездеходы

10:12 06.01.2025 (обновлено: 10:38 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разбившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами танкеров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В операции были задействованы шесть судов. Пятна мазута на водной глади освещали с катеров прожекторами и выявленные обрабатывали сорбентом.
"Утром 6 января количество судов, задействованных в этой работе, увеличилось до 10", - говорится в сообщении.
Как отметил помощник президента России Руслан Эдельгериев, МЧС и Минтранс РФ будут увеличивать количество техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. Также усилится работа в акватории с привлечением судов. В целях оперштаба - сделать все, чтобы обеспечить ликвидацию последствий ЧС и подготовку к курортному сезону.
Также с утра 6 января в работах на суше задействованы 180 самосвалов и к уборке приступили 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу. Они нужны для работ на сложных участках пляжей.
"Общее количество инженерной техники, участвующей в очистке прибрежной полосы – 600 единиц. Работа по привлечению дополнительной техники продолжается", - говорится в приведенной информации.
Одна из важных задач, сказали в оперштабе, – увеличение инженерной техники – самосвалов, экскаваторов, погрузчиков и вездеходов. Последние особенно важны для работ на тех пляжах, где застревает остальная техника. Такие сложные участки находятся на протяжении около 20 км пляжей от с. Витязево до ст. Благовещенской и от ст. Благовещенской далее в сторону Бугазской косы.
С начала ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района уже вывезено более 100 тыс. тонн загрязненного грунта, на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском – 68 тыс. тонн.
В работах по расчистке пляжей участвуют 8,5 тыс. человек, включая представителей муниципалитетов, казаков, специалистов МЧС и волонтеров.
Ранее, во время мониторинга пляжей и акватории 5 января, на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево в море обнаружены крупные и мелкие пятна нефтепродуктов, которые могут попасть на прибрежные пляжи и территории региона.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореЧерное мореАнапаТемрюкский районРазлив нефтепродуктовРежим ЧС
 
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