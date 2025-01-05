https://crimea.ria.ru/20250105/novye-pyatna-mazuta-obnaruzhili-u-bukhty-kapsel-v-krymu-1143115033.html
Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
В городском округе Судак в районе бухты Капсель выявили мазутное пятно. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, оно замечено на пляже между... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T20:32
2025-01-05T20:32
2025-01-05T20:45
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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крым
новости крыма
экология
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В городском округе Судак в районе бухты Капсель выявили мазутное пятно. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, оно замечено на пляже между мысами Француженка до парохода "Багратион". Продолжаются работы и на территории Ленинского района Крыма. Там за текущие сутки отчищено 1,6 км побережья в Опукском заповеднике.Всего с начала работ по ликвидации мазута в Крыму очищена береговая линия общей протяженностью более 70 тыс. метров, собрано и вывезено 9 158 мешков нефтесодержащих отходов. Мониторинговые группы обследовали береговую линию на протяженности 72 км. Такую статистику привели в ведомстве.Вместе с тем, как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в Краснодарском крае обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш. "В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в приведенной информации. Всего же с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезено более 102 000 тонн загрязненного песка и грунта.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берегКогда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкерыВ Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, судак, крым, новости крыма, экология, черное море
Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
В Крыму под Судаком обнаружили загрязнение мазутом на двух километрах берега - МЧС
20:32 05.01.2025 (обновлено: 20:45 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В городском округе Судак в районе бухты Капсель выявили мазутное пятно. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, оно замечено на пляже между мысами Француженка до парохода "Багратион".
"Протяженность загрязнения - два километра. На месте работают 40 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы и на территории Ленинского района Крыма. Там за текущие сутки отчищено 1,6 км побережья в Опукском заповеднике.
Всего с начала работ по ликвидации мазута в Крыму очищена береговая линия общей протяженностью более 70 тыс. метров, собрано и вывезено 9 158 мешков нефтесодержащих отходов.
Мониторинговые группы обследовали береговую линию на протяженности 72 км. Такую статистику привели в ведомстве.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в Краснодарском крае обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш.
"В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в приведенной информации.
Всего же с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезено более 102 000 тонн загрязненного песка и грунта.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией
с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
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