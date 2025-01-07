"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину

- В спирулине много белка и мало калорий. Так что, если вы не хотите потолстеть, спирулина - идеальный продукт, - говорит Сергей Утманцев, предлагая попробовать "чипсы" из микроводоросли.На вкус это полезное лакомство чуть солоновато, имеет рыбный запах и "морской" привкус. Но на шутку, мол, хорошо бы с пивом, Сергей Петрович реагирует серьезно, совсем без улыбки: "нельзя, спирулина ускоряет обменные процессы, и результат будет неожиданный".Вот уже тридцать лет он, единственный в Крыму и третий в стране, выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.- Вкусно получается?- Вкус отдаленно, но напоминает бутерброд с икрой.Утманцев-старший выращивает спирулину уже тридцать лет, а помогают ему в этом деле сыновья Андрей и Александр. Все трое инженеры: инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-технолог. Все трое признаются, что работа у них очень интересная, творческая. Ведь купить специальное оборудование для производства спирулины не представляется возможным, все приходиться выдумывать самим, исходя из полученного десятилетиями опыта.Все началось с интереса- Сергей Петрович, и сейчас мало кто знает, что такое спирулина, а тогда, тридцать лет назад, информации о ней вообще было. Почему вы решили ее выращивать?– В середине 1970-х, когда был студеном Челябинского политехнического и учился на ракетно-космическом факультете, вычитал в одном из научно-популярных журналов, что микроводоросль спирулина – это хороший вариант питания для космонавтов. Меня это заинтересовало, запомнилось. Позже узнал, что Сергей Королев готовил программу на Марс, на Луну. В Новосибирске по его заданию проводились испытания для полетов, выращивали спирулину – ее герметизировали, как в условиях полета. Спирулина выделяет много кислорода и поглощает углекислый газ. Она содержит все витамины, которые нам нужны, аминокислоты и до 80 процентов белка. Идеальное питание в космосе.После института Утманцев попал в Крым, откуда родом жена. Работал на заводе "Вымпел", а Горкоме комсомола и в системе Госснаба. В 1990-х, когда узнал об одной фирме, которая занималась спирулиной на Украине, вспомнил статью, прочитанную в студенчестве, ему захотелось изучить вопрос подробнее. Пробовал выращивать спирулину на базе тепличного комбината в Геройском. После того, как в "колхозе" бизнес не пошел, открыл личное подсобное хозяйство, и на 36 сотках наладил свое производство, семейный бизнес. Маточную культуру получил от разработчиков технологии в МГУ им. М. В. Ломоносова.Где и как растет спирулинаПриродные ареалы спирулины - окрестности озера Чад в Африке и озера Тескоко в Мексике. В пресной воде эта сине-зеленая микроводоросль не растет. На фермах ее выращивают в так называемых фотоблоках – бассейнах очень малой глубины, порядка десяти сантиметров. А чтобы культура жила и плодилась, нужно соблюсти 42 параметра, среди которых температура, освещенность, влажность, вентиляция. Созревшая клетка спирулины образует на поверхности бассейна тоненькую пленку, чем-то похожую молочную пенку, но только изумрудного цвета. Эту "пенку" бережно собирают и фильтруют. Полученную кашицу высушивают, распределив тонким слоем на специальном планшете."Вода наша минеральная, слабосоленая, в нее мы добавляем пищевую соду, потому что водоросль растет в высокощелочной среде (pH от 8,5 до 11). Спирулине нужно много солнца, потому что она очень быстро растет, фактически удваивается за сутки. С квадратного метра получается три-пять граммов", - рассказывает Утманцев. И добавляет, что в лабораторных условиях можно добиться урожайности и до десяти граммов.Расти микроводоросль начинает, когда температура воды достигает +30...+35 градусов, а уже при + 40 градусах может погибнуть. Как и тогда, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Летом Утманцевы собирают урожай каждый день, а в осенне-зимний период у них в хозяйстве "спячка", спирулина выпадает на дно бассейна, и ее просто поддерживают, чтобы не замерзла, есть "специальная система, все продумано"."В России три фирмы выращивают спирулину. Одна из них наша. Регулярно кто-то начинает и заканчивает, на нашей памяти человек двадцать, наверное, начинали производство, а потом закрывали его, потому что очень непросто соблюсти все параметры", - уточняет Утманцев.Вода, в которой растет это сине-зеленая водоросль, обязательно должна быть чистой, потому что она забирает все из воды, из воздуха, все тяжелые металлы, все в себе аккумулирует, поэтому очень важно, где она выращивается, добавляет фермер.Для здоровья и вместо мясаПростейшая одноклеточная водоросль способна на многое: придать человеку сил и бодрости, укрепить иммунитет, насытить организм витаминами, минералами, аминокислотами, стабилизировать артериальное давление и гормональный фон, повысить гемоглобин. В ней есть все незаменимые аминокислоты, причем в сбалансированном виде. Спирулина выводит из организма токсины и радионуклиды, перечисляет собеседник.Также микроводоросль применяют в сельском хозяйстве, в том числе как пищевую добавку для животных и в качестве удобрения.Крымская спирулина лучше китайскойСначала спирулиной заинтересовались французы, которые обнаружили ее у берегов озера Чад. Теперь же ее производят и потребляют более чем в 60 странах мира. Самые крупные биотехнологические фирмы находятся в США, Мексике, Индии, Китае."Одни из самых крупных предприятий построены в Китае, там делают много спирулины. Но там ее выращивают в больших озерах, нередко рядом со свинофермам или птицефермами, потому что тамошняя микроводорасль, как правило, идет в корм животным", - говорит Утманцев.Кроме того, значительно ухудшает качество китайской спирулины и вакуумная сушка, которую используют за границей, говорит он и объясняет: "в процессе вакуумной сушки полисахаридная оболочка микроводоросли лопается, вся цитоплазма со всеми ферментами, витаминами, минералами - вылетает и окисляется, поэтому многие свойства спирулины теряются".А спирулина Утманцевых даже в сушеном виде остается живой и начнет расти, стоит ее положить в питательную среду и создать идеальные условия с соблюдением 42 параметров. Такую и на хлеб – вкусно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в КрымуКлубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологиюНекустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу
- В спирулине много белка и мало калорий. Так что, если вы не хотите потолстеть, спирулина - идеальный продукт, - говорит Сергей Утманцев, предлагая попробовать "чипсы" из микроводоросли.
На вкус это полезное лакомство чуть солоновато, имеет рыбный запах и "морской" привкус. Но на шутку, мол, хорошо бы с пивом, Сергей Петрович реагирует серьезно, совсем без улыбки: "нельзя, спирулина ускоряет обменные процессы, и результат будет неожиданный".
Вот уже тридцать лет он, единственный в Крыму и третий в стране, выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.
"Удобнее всего, конечно, в таблетированном состоянии - разжевал, водичкой запил, и готово. Но в нашей семье мы ее едим постоянно. И "чипсами" грызем, и в полужидком, чуть недосушенном состоянии употребляем, добавляем в сок, кефир, готовим из нее различные коктейли и даже бутерброды со спирулиной делаем", - рассказывает Андрей, один из сыновей Сергея Петровича.
- Вкусно получается?
- Вкус отдаленно, но напоминает бутерброд с икрой.
Утманцев-старший выращивает спирулину уже тридцать лет, а помогают ему в этом деле сыновья Андрей и Александр. Все трое инженеры: инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-технолог. Все трое признаются, что работа у них очень интересная, творческая. Ведь купить специальное оборудование для производства спирулины не представляется возможным, все приходиться выдумывать самим, исходя из полученного десятилетиями опыта.
- Сергей Петрович, и сейчас мало кто знает, что такое спирулина, а тогда, тридцать лет назад, информации о ней вообще было. Почему вы решили ее выращивать?
– В середине 1970-х, когда был студеном Челябинского политехнического и учился на ракетно-космическом факультете, вычитал в одном из научно-популярных журналов, что микроводоросль спирулина – это хороший вариант питания для космонавтов. Меня это заинтересовало, запомнилось. Позже узнал, что Сергей Королев готовил программу на Марс, на Луну. В Новосибирске по его заданию проводились испытания для полетов, выращивали спирулину – ее герметизировали, как в условиях полета. Спирулина выделяет много кислорода и поглощает углекислый газ. Она содержит все витамины, которые нам нужны, аминокислоты и до 80 процентов белка. Идеальное питание в космосе.
После института Утманцев попал в Крым, откуда родом жена. Работал на заводе "Вымпел", а Горкоме комсомола и в системе Госснаба. В 1990-х, когда узнал об одной фирме, которая занималась спирулиной на Украине, вспомнил статью, прочитанную в студенчестве, ему захотелось изучить вопрос подробнее. Пробовал выращивать спирулину на базе тепличного комбината в Геройском. После того, как в "колхозе" бизнес не пошел, открыл личное подсобное хозяйство, и на 36 сотках наладил свое производство, семейный бизнес. Маточную культуру получил от разработчиков технологии в МГУ им. М. В. Ломоносова.
Природные ареалы спирулины - окрестности озера Чад в Африке и озера Тескоко в Мексике. В пресной воде эта сине-зеленая микроводоросль не растет. На фермах ее выращивают в так называемых фотоблоках – бассейнах очень малой глубины, порядка десяти сантиметров. А чтобы культура жила и плодилась, нужно соблюсти 42 параметра, среди которых температура, освещенность, влажность, вентиляция. Созревшая клетка спирулины образует на поверхности бассейна тоненькую пленку, чем-то похожую молочную пенку, но только изумрудного цвета. Эту "пенку" бережно собирают и фильтруют. Полученную кашицу высушивают, распределив тонким слоем на специальном планшете.
"Вода наша минеральная, слабосоленая, в нее мы добавляем пищевую соду, потому что водоросль растет в высокощелочной среде (pH от 8,5 до 11). Спирулине нужно много солнца, потому что она очень быстро растет, фактически удваивается за сутки. С квадратного метра получается три-пять граммов", - рассказывает Утманцев.
И добавляет, что в лабораторных условиях можно добиться урожайности и до десяти граммов.
"Крым, Евпатория - идеальное место для выращивания спирулины, потому что здесь много солнца, чистый воздух. И самое интересное, что у нас скважина и минеральная вода с высоким содержанием микроэлементов", - говорит Сергей Петрович.
Расти микроводоросль начинает, когда температура воды достигает +30...+35 градусов, а уже при + 40 градусах может погибнуть. Как и тогда, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Летом Утманцевы собирают урожай каждый день, а в осенне-зимний период у них в хозяйстве "спячка", спирулина выпадает на дно бассейна, и ее просто поддерживают, чтобы не замерзла, есть "специальная система, все продумано".
"В России три фирмы выращивают спирулину. Одна из них наша. Регулярно кто-то начинает и заканчивает, на нашей памяти человек двадцать, наверное, начинали производство, а потом закрывали его, потому что очень непросто соблюсти все параметры", - уточняет Утманцев.
Вода, в которой растет это сине-зеленая водоросль, обязательно должна быть чистой, потому что она забирает все из воды, из воздуха, все тяжелые металлы, все в себе аккумулирует, поэтому очень важно, где она выращивается, добавляет фермер.
Для здоровья и вместо мяса
Простейшая одноклеточная водоросль способна на многое: придать человеку сил и бодрости, укрепить иммунитет, насытить организм витаминами, минералами, аминокислотами, стабилизировать артериальное давление и гормональный фон, повысить гемоглобин. В ней есть все незаменимые аминокислоты, причем в сбалансированном виде. Спирулина выводит из организма токсины и радионуклиды, перечисляет собеседник.
"Доля легкоусвояемого растительного белка в спирулине достигает 80 процентов! В принципе, ей можно питаться вообще полностью. В Японии даже был такой испытатель, который целый год питался одной спирулиной, и себя замечательно чувствовал", - рассказывает Сергей Петрович. И добавляет: "человеку нужно порядка 13 витаминов, и в спирулине они все есть".
Также микроводоросль применяют в сельском хозяйстве, в том числе как пищевую добавку для животных и в качестве удобрения.
Крымская спирулина лучше китайской
Сначала спирулиной заинтересовались французы, которые обнаружили ее у берегов озера Чад. Теперь же ее производят и потребляют более чем в 60 странах мира. Самые крупные биотехнологические фирмы находятся в США, Мексике, Индии, Китае.
"Одни из самых крупных предприятий построены в Китае, там делают много спирулины. Но там ее выращивают в больших озерах, нередко рядом со свинофермам или птицефермами, потому что тамошняя микроводорасль, как правило, идет в корм животным", - говорит Утманцев.
Кроме того, значительно ухудшает качество китайской спирулины и вакуумная сушка, которую используют за границей, говорит он и объясняет: "в процессе вакуумной сушки полисахаридная оболочка микроводоросли лопается, вся цитоплазма со всеми ферментами, витаминами, минералами - вылетает и окисляется, поэтому многие свойства спирулины теряются".
А спирулина Утманцевых даже в сушеном виде остается живой и начнет расти, стоит ее положить в питательную среду и создать идеальные условия с соблюдением 42 параметров. Такую и на хлеб – вкусно.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601