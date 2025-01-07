https://crimea.ria.ru/20250107/mozhno-na-khleb-vmesto-ikry-kak-v-krymu-vyraschivayut-poleznuyu-spirulinu-1142995670.html

"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину

"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину - РИА Новости Крым, 07.01.2025

"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину

- В спирулине много белка и мало калорий. Так что, если вы не хотите потолстеть, спирулина - идеальный продукт, - говорит Сергей Утманцев, предлагая попробовать РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T08:41

2025-01-07T08:41

2025-01-07T08:41

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- В спирулине много белка и мало калорий. Так что, если вы не хотите потолстеть, спирулина - идеальный продукт, - говорит Сергей Утманцев, предлагая попробовать "чипсы" из микроводоросли.На вкус это полезное лакомство чуть солоновато, имеет рыбный запах и "морской" привкус. Но на шутку, мол, хорошо бы с пивом, Сергей Петрович реагирует серьезно, совсем без улыбки: "нельзя, спирулина ускоряет обменные процессы, и результат будет неожиданный".Вот уже тридцать лет он, единственный в Крыму и третий в стране, выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.- Вкусно получается?- Вкус отдаленно, но напоминает бутерброд с икрой.Утманцев-старший выращивает спирулину уже тридцать лет, а помогают ему в этом деле сыновья Андрей и Александр. Все трое инженеры: инженер-конструктор, инженер-электрик, инженер-технолог. Все трое признаются, что работа у них очень интересная, творческая. Ведь купить специальное оборудование для производства спирулины не представляется возможным, все приходиться выдумывать самим, исходя из полученного десятилетиями опыта.Все началось с интереса- Сергей Петрович, и сейчас мало кто знает, что такое спирулина, а тогда, тридцать лет назад, информации о ней вообще было. Почему вы решили ее выращивать?– В середине 1970-х, когда был студеном Челябинского политехнического и учился на ракетно-космическом факультете, вычитал в одном из научно-популярных журналов, что микроводоросль спирулина – это хороший вариант питания для космонавтов. Меня это заинтересовало, запомнилось. Позже узнал, что Сергей Королев готовил программу на Марс, на Луну. В Новосибирске по его заданию проводились испытания для полетов, выращивали спирулину – ее герметизировали, как в условиях полета. Спирулина выделяет много кислорода и поглощает углекислый газ. Она содержит все витамины, которые нам нужны, аминокислоты и до 80 процентов белка. Идеальное питание в космосе.После института Утманцев попал в Крым, откуда родом жена. Работал на заводе "Вымпел", а Горкоме комсомола и в системе Госснаба. В 1990-х, когда узнал об одной фирме, которая занималась спирулиной на Украине, вспомнил статью, прочитанную в студенчестве, ему захотелось изучить вопрос подробнее. Пробовал выращивать спирулину на базе тепличного комбината в Геройском. После того, как в "колхозе" бизнес не пошел, открыл личное подсобное хозяйство, и на 36 сотках наладил свое производство, семейный бизнес. Маточную культуру получил от разработчиков технологии в МГУ им. М. В. Ломоносова.Где и как растет спирулинаПриродные ареалы спирулины - окрестности озера Чад в Африке и озера Тескоко в Мексике. В пресной воде эта сине-зеленая микроводоросль не растет. На фермах ее выращивают в так называемых фотоблоках – бассейнах очень малой глубины, порядка десяти сантиметров. А чтобы культура жила и плодилась, нужно соблюсти 42 параметра, среди которых температура, освещенность, влажность, вентиляция. Созревшая клетка спирулины образует на поверхности бассейна тоненькую пленку, чем-то похожую молочную пенку, но только изумрудного цвета. Эту "пенку" бережно собирают и фильтруют. Полученную кашицу высушивают, распределив тонким слоем на специальном планшете."Вода наша минеральная, слабосоленая, в нее мы добавляем пищевую соду, потому что водоросль растет в высокощелочной среде (pH от 8,5 до 11). Спирулине нужно много солнца, потому что она очень быстро растет, фактически удваивается за сутки. С квадратного метра получается три-пять граммов", - рассказывает Утманцев. И добавляет, что в лабораторных условиях можно добиться урожайности и до десяти граммов.Расти микроводоросль начинает, когда температура воды достигает +30...+35 градусов, а уже при + 40 градусах может погибнуть. Как и тогда, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Летом Утманцевы собирают урожай каждый день, а в осенне-зимний период у них в хозяйстве "спячка", спирулина выпадает на дно бассейна, и ее просто поддерживают, чтобы не замерзла, есть "специальная система, все продумано"."В России три фирмы выращивают спирулину. Одна из них наша. Регулярно кто-то начинает и заканчивает, на нашей памяти человек двадцать, наверное, начинали производство, а потом закрывали его, потому что очень непросто соблюсти все параметры", - уточняет Утманцев.Вода, в которой растет это сине-зеленая водоросль, обязательно должна быть чистой, потому что она забирает все из воды, из воздуха, все тяжелые металлы, все в себе аккумулирует, поэтому очень важно, где она выращивается, добавляет фермер.Для здоровья и вместо мясаПростейшая одноклеточная водоросль способна на многое: придать человеку сил и бодрости, укрепить иммунитет, насытить организм витаминами, минералами, аминокислотами, стабилизировать артериальное давление и гормональный фон, повысить гемоглобин. В ней есть все незаменимые аминокислоты, причем в сбалансированном виде. Спирулина выводит из организма токсины и радионуклиды, перечисляет собеседник.Также микроводоросль применяют в сельском хозяйстве, в том числе как пищевую добавку для животных и в качестве удобрения.Крымская спирулина лучше китайскойСначала спирулиной заинтересовались французы, которые обнаружили ее у берегов озера Чад. Теперь же ее производят и потребляют более чем в 60 странах мира. Самые крупные биотехнологические фирмы находятся в США, Мексике, Индии, Китае."Одни из самых крупных предприятий построены в Китае, там делают много спирулины. Но там ее выращивают в больших озерах, нередко рядом со свинофермам или птицефермами, потому что тамошняя микроводорасль, как правило, идет в корм животным", - говорит Утманцев.Кроме того, значительно ухудшает качество китайской спирулины и вакуумная сушка, которую используют за границей, говорит он и объясняет: "в процессе вакуумной сушки полисахаридная оболочка микроводоросли лопается, вся цитоплазма со всеми ферментами, витаминами, минералами - вылетает и окисляется, поэтому многие свойства спирулины теряются".А спирулина Утманцевых даже в сушеном виде остается живой и начнет расти, стоит ее положить в питательную среду и создать идеальные условия с соблюдением 42 параметров. Такую и на хлеб – вкусно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, здоровье, сельское хозяйство, общество, сакский район, спирулина, евпатория, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения