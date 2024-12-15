https://crimea.ria.ru/20241215/nekustarschina-kak-v-krymu-starshiy-leytenant-evtyushina-delaet-kolbasu-1142623409.html

Некустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу

Некустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Некустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу

На Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" поступило около семи тысяч заявок. Итоги Всероссийской программы по развитию молодежного... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T18:41

2024-12-15T18:41

2024-12-15T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" поступило около семи тысяч заявок. Итоги Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства подводили в Москве. Жюри конкурса определяло победителей по 12 номинациям. Пройдя череду отборочных этапов и выйдя финал, крымчанка Ольга Евтюшина заняла первое место в номинации "Производство" как начинающий предприниматель.Раньше она работала судебным приставом-исполнителем. Но год назад подала рапорт, ушла с госслужбы в звании старшего лейтенанта, и теперь готовит мясные деликатесы ручным способом. В своем производстве она использует фермерское мясо и натуральные специи. И смеемся: "Старлей колбасу делает. Зато жизнь теперь спокойнее".Идея возникла в декрете"Идея делать колбасу и заниматься копченостями без "химии" пришла в декрете. Это было больше двух лет назад. Мне хотелось накормить ребенка вкусной колбасой, из натуральных продуктов. Сначала коптили у родителей в сарайчике, для себя и друзей, потом гараж сняли, позже взяли в аренду цех, все официально", - рассказывает Ольга.Начиная свой бизнес, Евтюшина зарегистрировалась как самозанятая. По закону самозанятым разрешено заниматься переработкой мясной продукции. Но, увы, выйти на городские сельскохозяйственные ярмарки со своей продукцией, не представляется возможным.Но именно обидные замечания сподвигли начинающего предпринимателя оформить ИП и получить все необходимые сертификаты качества."Мы рискнули вырасти из маленького неофициального дела в официальное, пусть пока еще и не очень большое. Если раньше у нас в лучшем случае было десять клиентов в неделю и средний чек в районе тысячи рублей, то сейчас в среднем у нас два десятка клиентов, а средний чек вырос в два-два с половиной раза", - говорит она.Как делают колбасуРабочий день Ольги начинается около девяти часов утра, сразу после того, как она отвозит ребенка в детский сад. Едет в цех, где трудится до семи-восьми часов вечера."Мы заказываем сырье в начале недели, потом обрабатываем, засаливаем. Если это свинина или говядина, то оно готовится двое-трое суток, курице и филе утки хватает суток – уже на следующий день после засолки отправляем в копчение", - рассказывает Ольга. В пятницу – развозка заказов.В цеху коптятся курица и перепела, куриное филе, крыло и спинки, также делают деликатесы из свинины, говядины и утки."Колбаса у нас всего двух видов - куриная и из курицы и индейки. Все нарезаю кубиками, оставляю просаливаться сутки-двое, потом с помощью миксера вымешиваю. Взбиваю до белковых нитей. Мы не добавляем влагоудерживающих веществ, загустителей и крахмала для плотной консистенции, а хорошенько вымешиваем. Главное, чтобы температура мяса не поднималась выше 8 градусов. Тогда не бывает так называемого бульонного отека – колбаска ровная, аккуратная", - объясняет Евтюшина.Пряности для крафтовой колбасы она сама покупает, перемалывает и смешивает в нужной пропорции, по гостовской рецептуре. Готовых пряных сборов и усилителей вкуса на производстве не используют.Фарш набивают при помощи колбасного шприца в коллагеновую оболочку, раньше использовали натуральную. Но поскольку не всех устраивает, что "оболочка свиная, а колбаса куриная", пришлось перейти на коллаген, объясняет производитель.Готовые батончики, весом примерно по 500 граммов, сначала отправляют на обсушку в специальный сушильный шкаф, и только потом в коптильню."Продукцию обязательно обсушивать перед копчением, благодаря этому она получается золотистого, красивого цвета. Способ копчения у нас горячий, электростатика, поэтому процесс занимает не шесть часов, а всего час-два", - продолжает Ольга.Недавно она получила предпринимательский кредит под 1%. И только вчера забрала из доставки большую коптильню, большой сушильный шкаф, колбасный шприц объемом 15 литров, вместо прежнего "малыша" на два с половиной литра и планетарный миксер - на 20 литров чаша, и теперь с гордостью показывает свои приобретения.Оборудование отечественное, работает отлично. А самое главное – легкое в обслуживании и не зависит от импорта деталей.- Где берете мясо для своих деликатесов?- Свинина наша, крымская, берем у фермера из Советского района. Качество крымской курицы нам не очень нравится, поэтому используем привозную. Говядину тоже завозим. Хотя знаю, что в Крыму выращивают говядину, сейчас ищу контакты фермера, чтобы наладить сотрудничество.Копченостями в Крыму много кто занимается – есть производства большие и маленькие, официальные и не очень. И в целом в России начинается тренд на копчение. Одно время все становились сыроварами и сейчас потихоньку "подтягиваются на копчености", говорит Ольга."Для кого-то это станет шоком, но я нигде не обучалась готовить колбасу и мясные деликатесы. Вся информация доступна в интернете, к коптильне есть инструкция. Если у сыроваров много разных курсов, то с мясом тяжелее. Есть один классный московский колбасник. Но у него очень дорогое обучение: четыре дня – 80 тысяч рублей, а еще дорога, питание, проживание. Мы не потянем", - признается она.Мечты должны сбыватьсяРодом Ольга из Кировского района, выросла во Владиславовке. В Симферополе живет уже почти десять лет: после школы поступила на юридический факультет, потом работала в ФССП, где познакомилась с будущим мужем."Мы очень хотим вернуться в село, открыть ферму. Мы готовы взять в аренду у государства землю и старую ферму, восстановить ее, получить грант. Моя мечта – организовать закрытый тип переработки: инкубировать яйцо, выращивать птицу, самой ее перерабатывать и реализовывать продукцию в своей сети магазинов", - делится Ольга.Недавно семья открыла небольшую лавочку при цехе. Также поставляет продукцию в три магазина в Крыму.И вспоминает, что когда уехала в Москву на награждение, то муж провозился в цеху без ее помощи аж до половины четвертого утра – солил, коптил, собирал заказы.Родные всячески поддерживают идеи и начинания Ольги, верят, что мечты и трудолюбие обязательно принесут успех. Так, когда она ушла с госслужбы, и семье приходилось жить на одну зарплату, поскольку бизнес еще не давал доходов, муж по ночам работал в такси, а утром шел на госслужбу.Сейчас в цеху Ольга работает одна, иногда, в свободное от госслужбы время, ей помогает супруг, также ему случается "подрабатывать" время от времени курьером и развозить заказы постоянным клиентам. Но уже в следующем году молодой предприниматель Евтюшина планирует менять налоговый режим и брать в цех человека с профессиональным образованием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность КрымаКрымчанка разработала уникальный крем из черного тминаВернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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