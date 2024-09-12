https://crimea.ria.ru/20240912/kak-uchenye-obespechivayut-prodovolstvennuyu-bezopasnost-kryma-1140281978.html

Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T06:08

2024-09-12T06:08

2024-09-12T06:08

владимир паштецкий

ран

крымская академия наук

новости крыма

продовольственная безопасность крыма

урожай зерновых культур

урожай в крыму

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a25bdafb16b78fe2cebfccf64603741a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИ СХ), член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.Также он напомнил, что в 2013-2014 годах, когда поливных земель в Крыму насчитывалось порядка 150 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых достигала 23,1 центнера с гектара. Спустя десять лет и при отсутствии воды из Северо-Крымского канала урожайность дошла в среднем до 39 центнеров с гектара.По мнению ученого, селекции НИИ СХ сегодня принадлежат пять сортов ячменей, два новых сорта пшеницы, а также других культур, которых особенно много в эфиромасличной отрасли."Новые сорта, новые культуры, новые технологии – все это стало результатом того, средний вал продукции (зерновых) увеличен больше чем на шесть центнеров с гектара", – сказал Паштецкий. И добавил, что в сельское хозяйство Крыма за десять лет вложено 25 миллиардов рублей.Кроме того, что касается НИИ сельского хозяйства Крыма, то учреждение получает деньги и от собственных разработок.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и. о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова сообщила, что в этом году в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир паштецкий, ран, крымская академия наук, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, сельское хозяйство