Рейтинг@Mail.ru
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240912/kak-uchenye-obespechivayut-prodovolstvennuyu-bezopasnost-kryma-1140281978.html
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T06:08
2024-09-12T06:08
владимир паштецкий
ран
крымская академия наук
новости крыма
продовольственная безопасность крыма
урожай зерновых культур
урожай в крыму
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a25bdafb16b78fe2cebfccf64603741a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИ СХ), член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.Также он напомнил, что в 2013-2014 годах, когда поливных земель в Крыму насчитывалось порядка 150 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых достигала 23,1 центнера с гектара. Спустя десять лет и при отсутствии воды из Северо-Крымского канала урожайность дошла в среднем до 39 центнеров с гектара.По мнению ученого, селекции НИИ СХ сегодня принадлежат пять сортов ячменей, два новых сорта пшеницы, а также других культур, которых особенно много в эфиромасличной отрасли."Новые сорта, новые культуры, новые технологии – все это стало результатом того, средний вал продукции (зерновых) увеличен больше чем на шесть центнеров с гектара", – сказал Паштецкий. И добавил, что в сельское хозяйство Крыма за десять лет вложено 25 миллиардов рублей.Кроме того, что касается НИИ сельского хозяйства Крыма, то учреждение получает деньги и от собственных разработок.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и. о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова сообщила, что в этом году в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d38dc381840fb4abf1c4e8346b6abaec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир паштецкий, ран, крымская академия наук, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, сельское хозяйство
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

70% суперэлиты семян зерновых в Крыму обеспечивают сорта и гибриды местной селекции

06:08 12.09.2024
 
© РИА Новости . Александр КряжевРоссия - крупнейший в мире производитель зерна
Россия - крупнейший в мире производитель зерна - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИ СХ), член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.

"Наши сорта и гибриды обеспечивают сегодня 70% суперэлиты (семена первой ступени размножения, отличающиеся наилучшими сортовыми, посевными и семенными качествами – ред.) региональных семян самого главного – зерновых, хлеба. Ни одного сорта и гибрида иностранного в Крыму нет. И мы сегодня решаем продовольственную безопасность республики сортами российской селекции, в том числе и НИИ СХ Крыма", – сообщил Паштецкий.

Также он напомнил, что в 2013-2014 годах, когда поливных земель в Крыму насчитывалось порядка 150 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых достигала 23,1 центнера с гектара. Спустя десять лет и при отсутствии воды из Северо-Крымского канала урожайность дошла в среднем до 39 центнеров с гектара.
По мнению ученого, селекции НИИ СХ сегодня принадлежат пять сортов ячменей, два новых сорта пшеницы, а также других культур, которых особенно много в эфиромасличной отрасли.
"Новые сорта, новые культуры, новые технологии – все это стало результатом того, средний вал продукции (зерновых) увеличен больше чем на шесть центнеров с гектара", – сказал Паштецкий. И добавил, что в сельское хозяйство Крыма за десять лет вложено 25 миллиардов рублей.
Кроме того, что касается НИИ сельского хозяйства Крыма, то учреждение получает деньги и от собственных разработок.

"В пределах 100 миллионов рублей в год институт сельского хозяйства внедряет в производство, получая деньги от своих научных разработок", – уточнил директор учреждения.

Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и. о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова сообщила, что в этом году в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда
Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
 
Владимир ПаштецкийРАНКрымская Академия наукНовости КрымаПродовольственная безопасность КрымаУрожай зерновых культурУрожай в КрымуСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:21Шторм обрушится на Крым в четверг
06:08Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
00:01Снова дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
23:11Главное за день: 11 сентября
22:52Столкновение на встречке: две женщины и ребенок погибли в ДТП с "КамАЗом"
22:30Главные новости Крыма: 11 сентября
22:12США планируют выделить Украине еще 700 миллионов долларов
21:56Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз
21:31В Симферополе сутки не будет воды
21:24На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший
21:13Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника
21:07Пожар в многоэтажке в Ялте – что известно
20:56В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина
20:32До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму
20:05Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
19:51В Крыму два гастролера-рецидивиста "обчищали" гостиничные номера
19:31ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питания
19:06Ливни с градом три дня будут заливать Кубань
18:45Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
Лента новостейМолния