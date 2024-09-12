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Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T06:08
2024-09-12T06:08
2024-09-12T06:08
владимир паштецкий
ран
крымская академия наук
новости крыма
продовольственная безопасность крыма
урожай зерновых культур
урожай в крыму
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИ СХ), член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.Также он напомнил, что в 2013-2014 годах, когда поливных земель в Крыму насчитывалось порядка 150 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых достигала 23,1 центнера с гектара. Спустя десять лет и при отсутствии воды из Северо-Крымского канала урожайность дошла в среднем до 39 центнеров с гектара.По мнению ученого, селекции НИИ СХ сегодня принадлежат пять сортов ячменей, два новых сорта пшеницы, а также других культур, которых особенно много в эфиромасличной отрасли."Новые сорта, новые культуры, новые технологии – все это стало результатом того, средний вал продукции (зерновых) увеличен больше чем на шесть центнеров с гектара", – сказал Паштецкий. И добавил, что в сельское хозяйство Крыма за десять лет вложено 25 миллиардов рублей.Кроме того, что касается НИИ сельского хозяйства Крыма, то учреждение получает деньги и от собственных разработок.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым и. о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова сообщила, что в этом году в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
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владимир паштецкий, ран, крымская академия наук, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, сельское хозяйство
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
70% суперэлиты семян зерновых в Крыму обеспечивают сорта и гибриды местной селекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым
. Сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИ СХ), член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.
"Наши сорта и гибриды обеспечивают сегодня 70% суперэлиты (семена первой ступени размножения, отличающиеся наилучшими сортовыми, посевными и семенными качествами – ред.) региональных семян самого главного – зерновых, хлеба. Ни одного сорта и гибрида иностранного в Крыму нет. И мы сегодня решаем продовольственную безопасность республики сортами российской селекции, в том числе и НИИ СХ Крыма", – сообщил Паштецкий.
Также он напомнил, что в 2013-2014 годах, когда поливных земель в Крыму насчитывалось порядка 150 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых достигала 23,1 центнера с гектара. Спустя десять лет и при отсутствии воды из Северо-Крымского канала урожайность дошла в среднем до 39 центнеров с гектара.
По мнению ученого, селекции НИИ СХ сегодня принадлежат пять сортов ячменей, два новых сорта пшеницы, а также других культур, которых особенно много в эфиромасличной отрасли.
"Новые сорта, новые культуры, новые технологии – все это стало результатом того, средний вал продукции (зерновых) увеличен больше чем на шесть центнеров с гектара", – сказал Паштецкий. И добавил, что в сельское хозяйство Крыма за десять лет вложено 25 миллиардов рублей.
Кроме того, что касается НИИ сельского хозяйства Крыма, то учреждение получает деньги и от собственных разработок.
"В пределах 100 миллионов рублей в год институт сельского хозяйства внедряет в производство, получая деньги от своих научных разработок", – уточнил директор учреждения.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым
и. о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова сообщила
, что в этом году в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова
, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК.
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