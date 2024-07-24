https://crimea.ria.ru/20240724/uzhe-poshli-v-shkolu-v-krymu-vyrosli-pervye-bezvirusnye-sazhentsy-vinograda-1139102305.html

Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда

Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда

Они как дети: рождаются в муках, требуют много любви и труда, идут в детский сад, в школу и потом – во взрослую жизнь. Так во Всероссийском национальном... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T17:38

2024-07-24T17:38

2024-07-24T17:49

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

крым

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институте виноградарства и виноделия "магарач"

ялта

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иван скалозубов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Они как дети: рождаются в муках, требуют много любви и труда, идут в детский сад, в школу и потом – во взрослую жизнь. Так во Всероссийском национальном научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия "Магарач" вырастили первые в России безвирусные саженцы винограда, которые вскоре "переселятся" для разведения в другие питомники Крыма.Производство посадочного материала для виноградарей – дело государственной важности, поскольку на протяжении последних десятилетий его в основном закупали за границей. В 2021 году импорт практически прекратился. Чтобы поддержать отечественную селекцию, государство компенсирует производителям стоимость закладки виноградников только в том случае, если саженцы выращены в России. Поэтому на рынке образовался большой дефицит отечественного посадочного материала, который необходимо восполнить.Как в Крыму посадили уникальный маточник подвоя виноградаМаточник – это участок земли, на котором выращивают материнские растения для дальнейшего черенкования и размножения. Уникальный маточник был заложен на землях института "Магарач" в 2021 году.Виноградная лоза сорта Кобер 5ББ, не зараженная бактериальным раком, была сохранена в пробирках. Вместе с другими экземплярами богатой коллекции она пережила сложные украинские времена, когда институт лишился почти всех своих земель. В 2019 году земельные участки стали постепенно возвращать, и тогда появилась возможность размножить лозу из пробирки и высадить в маточник – первый в России маточник подвоя.Вершки и корешкиПодвой, если говорить простыми словами, - это нижняя часть саженца, "корешок". Обычно в этом качестве используют дикие сорта, которые отличаются силой и выносливостью. А сверху прививают "вершки" - изысканные культурные сорта.Прививки делают в феврале-марте, после чего черенки попадают в школку - это участок для "малышей" винограда. Там за ними усиленно ухаживают: поливают, пропалывают, подкармливают, и уже на следующий год передают заказчику готовые саженцы."В этом году приходится их часто поливать, потому что засуха. Вот видите, первый ряд листьев пожелтел, - показывает нам Иван. – Это из-за аномальной жары. Мы поливаем напуском из большой бочки, люди копают лунки вручную и поливают, а вместе с водой вносятся и удобрения".Какого сорта должны быть "вершки", может определить заказчик, исходя из своих нужд. Этой весной в школку пошли Кокур и Бастардо, говорит заведующий питомником.В 2024 году для маточника купили культиватор с межкустовой обработкой. "Теперь не нужно вручную тяпкой махать", - радуется заведующий сектором питомниководства. Благодаря гранту Министерства образования и науки РФ коллектив "Магарача" обеспечен всей необходимой техникой.Основная задача – обеспечить материалом питомникиЧтобы полностью восполнить потребность российских виноградарей в качественном посадочном материале, понадобится несколько лет. Крымский институт виноградарства и виноделия должен обеспечить саженцами пока только питомники."Основная наша задача - это обеспечение питомниководческих хозяйств безвирусными саженцами для закладки маточников, потому что сейчас у них этого нет. Все, что нам привозят на тестирование из-за рубежа, заражено бактериальным раком и вирусными заболеваниями", - говорит директор института.В питомниках этот безвирусный материал будут размножать и отправлять виноградарям для выращивания.При этом в институте в 2019 году запустили свой прививочный комплекс, который не работал на протяжении 12 лет. В этом году в нем сделали уже 500 тысяч прививок – 450 тысяч на продажу и 50 тысяч для нужд института.Для обработки виноградников, площадь которых в Крыму ежегодно расширяется, в НИИ сельского хозяйства Крыма создали уникальный самоходный аппарат. Он будет уничтожать вредителей без химических веществ, исключительно с помощью биологически активных препаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, крым, новости крыма, институте виноградарства и виноделия "магарач", ялта, сельское хозяйство, иван скалозубов, владимир лиховской