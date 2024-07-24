Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда
В Крыму выросли первые саженцы на первом заложенном в России маточнике винограда
17:38 24.07.2024 (обновлено: 17:49 24.07.2024)
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАНВ Крыму выращивают первые саженцы на первом заложенном в России маточнике винограда
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Они как дети: рождаются в муках, требуют много любви и труда, идут в детский сад, в школу и потом – во взрослую жизнь. Так во Всероссийском национальном научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия "Магарач" вырастили первые в России безвирусные саженцы винограда, которые вскоре "переселятся" для разведения в другие питомники Крыма.
Производство посадочного материала для виноградарей – дело государственной важности, поскольку на протяжении последних десятилетий его в основном закупали за границей. В 2021 году импорт практически прекратился. Чтобы поддержать отечественную селекцию, государство компенсирует производителям стоимость закладки виноградников только в том случае, если саженцы выращены в России. Поэтому на рынке образовался большой дефицит отечественного посадочного материала, который необходимо восполнить.
Как в Крыму посадили уникальный маточник подвоя винограда
Маточник – это участок земли, на котором выращивают материнские растения для дальнейшего черенкования и размножения. Уникальный маточник был заложен на землях института "Магарач" в 2021 году.
Виноградная лоза сорта Кобер 5ББ, не зараженная бактериальным раком, была сохранена в пробирках. Вместе с другими экземплярами богатой коллекции она пережила сложные украинские времена, когда институт лишился почти всех своих земель. В 2019 году земельные участки стали постепенно возвращать, и тогда появилась возможность размножить лозу из пробирки и высадить в маточник – первый в России маточник подвоя.
"Вот этот подвой – Кобер 5ББ – он действительно у нас находился в пробирках. Мы еще при Украине вводили его в одесский институт, у нас тогда не было своей лаборатории тестирования на вирусную нагрузку. Нам сделали анализы, и мы сохраняли в культуре in vitro ("в пробирке" - ред.) эти растения, которыми сейчас заложен маточник", - рассказал директор института "Магарач" Владимир Лиховской.
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАНМария Григоренко, младший научный сотрудник лаборатории генетики, биотехнологий селекции и размножения винограда института "Магарач"
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН
Мария Григоренко, младший научный сотрудник лаборатории генетики, биотехнологий селекции и размножения винограда института "Магарач"
Вершки и корешки
Подвой, если говорить простыми словами, - это нижняя часть саженца, "корешок". Обычно в этом качестве используют дикие сорта, которые отличаются силой и выносливостью. А сверху прививают "вершки" - изысканные культурные сорта.
"Сейчас еще наш маточник не вошел в полную стадию развития, максимальный объем мы ожидаем в 2025 году. Тогда мы планируем получать в среднем 80 тысяч черенков с гектара", - рассказывает заведующий сектором питомниководства института Иван Скалозубов.
Прививки делают в феврале-марте, после чего черенки попадают в школку - это участок для "малышей" винограда. Там за ними усиленно ухаживают: поливают, пропалывают, подкармливают, и уже на следующий год передают заказчику готовые саженцы.
"В этом году приходится их часто поливать, потому что засуха. Вот видите, первый ряд листьев пожелтел, - показывает нам Иван. – Это из-за аномальной жары. Мы поливаем напуском из большой бочки, люди копают лунки вручную и поливают, а вместе с водой вносятся и удобрения".
Какого сорта должны быть "вершки", может определить заказчик, исходя из своих нужд. Этой весной в школку пошли Кокур и Бастардо, говорит заведующий питомником.
В 2024 году для маточника купили культиватор с межкустовой обработкой. "Теперь не нужно вручную тяпкой махать", - радуется заведующий сектором питомниководства. Благодаря гранту Министерства образования и науки РФ коллектив "Магарача" обеспечен всей необходимой техникой.
"Грант на сумму 98 миллионов был выдан на создание селекционно-питомниководческого центра. На эти средства приобретено 143 единицы сельхозтехники и лабораторного оборудования. Мы купили большой трактор "Кировец" с плугом для глубокого рыхления и много чего еще", - рассказал директор Владимир Лиховской.
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАНДиректор института "Магарач" Владимир Лиховской
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН
Директор института "Магарач" Владимир Лиховской
Основная задача – обеспечить материалом питомники
Чтобы полностью восполнить потребность российских виноградарей в качественном посадочном материале, понадобится несколько лет. Крымский институт виноградарства и виноделия должен обеспечить саженцами пока только питомники.
"Основная наша задача - это обеспечение питомниководческих хозяйств безвирусными саженцами для закладки маточников, потому что сейчас у них этого нет. Все, что нам привозят на тестирование из-за рубежа, заражено бактериальным раком и вирусными заболеваниями", - говорит директор института.
В питомниках этот безвирусный материал будут размножать и отправлять виноградарям для выращивания.
При этом в институте в 2019 году запустили свой прививочный комплекс, который не работал на протяжении 12 лет. В этом году в нем сделали уже 500 тысяч прививок – 450 тысяч на продажу и 50 тысяч для нужд института.
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАНВ Крыму выращивают первые саженцы на первом заложенном в России маточнике винограда
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН
В Крыму выращивают первые саженцы на первом заложенном в России маточнике винограда
Для обработки виноградников, площадь которых в Крыму ежегодно расширяется, в НИИ сельского хозяйства Крыма создали уникальный самоходный аппарат. Он будет уничтожать вредителей без химических веществ, исключительно с помощью биологически активных препаратов.
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