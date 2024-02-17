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Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

Крымские виноделы назвали новый законопроект, направленный на развитие винного туризма (энотуризма), справедливым. Свое мнение о нововведениях, которые коснутся РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T19:51

2024-02-17T19:51

2024-02-17T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крымские виноделы назвали новый законопроект, направленный на развитие винного туризма (энотуризма), справедливым. Свое мнение о нововведениях, которые коснутся использования земли сельхозназначения для размещения на ней объектов винного туризма, они высказали в комментариях РИА Новости Крым.Законопроект о винном туризме"Законопроект предусматривает формирование отечественных "винных дорог", а также продвижение идеи автотуризма, кемпинга и глэмпинга в стране" - написал в своем Telegram-канале один из авторов документа, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.По его мнению, путешествие по российским виноградникам – это не только отдых, но и приобщение к традиционному сельскому укладу. Поэтому новый законопроект позволяет крестьянским и фермерским хозяйствам временно размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхозназначения.Авторы документа подчеркивают, чтобы исключить риск массовой застройки виноградопригодных земель, хозяйствам разрешат размещать объекты винного туризма при условии, что в федеральный реестр включены сведения о площади застройки земельного участка с насаждениями. Предлагается установить предельную площадь, которая может быть занята объектами. При этом документ оставляет за субъектами право устанавливать минимальную площадь участков, на которых допускается размещение объектов туризма."Необходимо предусмотреть, что гостиничные услуги в рамках винного туризма могут оказывать виноградарские и винодельческие хозяйства, в доходе которых доля прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год, а также установить правовые последствия нарушения данного требования", - говорится в тексте документа.Сенаторы надеются, что инициативы по винному и сельскому туризму будут поддержаны депутатами Госдумы в весеннюю сессию 2024 года.Виноделы Крыма о "прорывном законе""Сельхозземля, например, в Крыму стоит максимум 500 тысяч рублей за гектар. Земля же для индивидуального жилищного строительства стоит уже 500 тысяч за одну сотку. Желающих получить возможность строить на сельхозземлях превеликое количество. Поэтому этот закон вполне справедлив. Чтобы люди не стремились заработать в первую очередь на туризме, он должен быть приложением к виноделию, и ни в коем случае не наоборот", - говорит винодел Павел Швец.По мнению исполнительного директора одного из крымских заводов Анны Коваленко, вполне возможно, что реализация законопроекта в каждом отдельном субъекте будет происходить по-разному и будет зависеть от местных органов исполнительной власти."Если рассматривать наше предприятие, то у нас много сельхозземель вдоль дороги, в местах, которые очень привлекательны для туристов. Сейчас довольно популярен в стране "зеленый туризм", в том числе экскурсии на виноградники и другие подобные объекты", - отметила она.Руководитель еще одного винного хозяйства Ольга Шомысова отметила, что сенаторы пошли правильным путем, активно работая с предприятиями при создании законопроекта, обсуждая все проблемные вопросы на различных форумах."Но сейчас пока идет небольшой перекос в сторону больших предприятий. Для тех, у кого 2,5 - 100 тысяч гектаров и более, этот закон точно будет очень выгоден и позволит им работать. Тем же, у кого 2-10 гектаров, придется отстаивать свои права. Но эти вопросы обсуждаются. Это прорывной закон", - убеждена она.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 годаОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризмеПочему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое

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