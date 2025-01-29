https://crimea.ria.ru/20250129/v-sirii-provozglasili-vremennogo-prezidenta-1143791929.html
В Сирии провозгласили временного президента
В Сирии провозгласили временного президента - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Сирии провозгласили временного президента
Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, заявил официальный... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:04
2025-01-29T22:04
2025-01-29T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани.Также новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил Хасан Абд аль-Гани."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в его заявлении.Новое сирийское руководство также приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил Хасан Абед аль-Гани."Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - приводит его слова сирийская газета.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные группировки начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб.Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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РИА Новости Крым
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в мире, политика, сирия, новости
В Сирии провозгласили временного президента
Глава сирийской администрации аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии
22:04 29.01.2025 (обновлено: 22:12 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, заявил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани.
"Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.
Также новые власти Сирии распускают сирийское отделение партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы, заявил Хасан Абд аль-Гани.
"Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в его заявлении.
Новое сирийское руководство также приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры, заявил Хасан Абед аль-Гани.
"Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - приводит его слова сирийская газета.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные группировки начали наступление на правительственные силы Сирии
. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.
В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище
.
Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб.
Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.
Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз
в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
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