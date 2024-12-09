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Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль

Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль

Решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T12:39

2024-12-09T12:39

2024-12-09T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RТ.В то же время он добавил, что в официальном графике Путина встречи с Асадом нет.Накануне стало известно, что ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, в РФ им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.29 ноября вооруженная сирийская оппозиция, в состав которой входит признанная в РФ террористической организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие вооруженные формирования, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. 30 ноября, Алеппо – второй по величине город в Сирии – и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.В ночь на 8 декабря боевики заявили, что взяли под контроль Хомс – крупный город, отделяющий столицу Сирии Дамаск от побережья и города-порта Тартус, где находится российская военная база. Вскоре стало известно о взятии и самого Дамаска.Вечером 8 декабря сирийская оппозиция вошла в Тартус.Утром того же дня боевики заявили о свержении режима Башара Асада. За сутки ситуация в стране сильно обострилась, перестрелка и взрывы были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики в Сирии заявили о свержении АсадаСохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ КремляСирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад (политик), владимир путин (политик), сирия, политика, дмитрий песков, новости, россия