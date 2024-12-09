Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль
Решение о предоставлении убежища Асаду принял лично Путин - Песков
12:39 09.12.2024 (обновлено: 13:12 09.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RТ.
"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
В то же время он добавил, что в официальном графике Путина встречи с Асадом нет.
Накануне стало известно, что ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, в РФ им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.
29 ноября вооруженная сирийская оппозиция, в состав которой входит признанная в РФ террористической организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие вооруженные формирования, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. 30 ноября, Алеппо – второй по величине город в Сирии – и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.
В ночь на 8 декабря боевики заявили, что взяли под контроль Хомс – крупный город, отделяющий столицу Сирии Дамаск от побережья и города-порта Тартус, где находится российская военная база. Вскоре стало известно о взятии и самого Дамаска.
Вечером 8 декабря сирийская оппозиция вошла в Тартус.
Утром того же дня боевики заявили о свержении режима Башара Асада. За сутки ситуация в стране сильно обострилась, перестрелка и взрывы были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.
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