https://crimea.ria.ru/20241208/boeviki-v-sirii-zayavili-o-sverzhenii-asada-1142466433.html

Боевики в Сирии заявили о свержении Асада

Боевики в Сирии заявили о свержении Асада - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Боевики в Сирии заявили о свержении Асада

Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T09:59

2024-12-08T09:59

2024-12-08T10:04

обострение ситуации в сирии

сирия

башар асад (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.По их утверждению, они контролируют Дамаск.При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начался новый этап.По словам политика, в последний раз он контактировал с главой государства в субботу вечером.При этом премьер признал, что установил контакт с лидером террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, руководящим наступлением боевиков. Аль-Джаляли и часть министров остались в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241208/obostrenie-situatsii-v-sirii---chto-izvestno-1142465778.html

сирия

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2024

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обострение ситуации в сирии, сирия, башар асад (политик), политика