https://crimea.ria.ru/20241208/boeviki-v-sirii-zayavili-o-sverzhenii-asada-1142466433.html
Боевики в Сирии заявили о свержении Асада
Боевики в Сирии заявили о свержении Асада - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Боевики в Сирии заявили о свержении Асада
Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T09:59
2024-12-08T09:59
2024-12-08T10:04
обострение ситуации в сирии
сирия
башар асад (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.По их утверждению, они контролируют Дамаск.При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начался новый этап.По словам политика, в последний раз он контактировал с главой государства в субботу вечером.При этом премьер признал, что установил контакт с лидером террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, руководящим наступлением боевиков. Аль-Джаляли и часть министров остались в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обострение ситуации в сирии, сирия, башар асад (политик), политика
Боевики в Сирии заявили о свержении Асада
Боевики в Сирии заявили о свержении Асада
09:59 08.12.2024 (обновлено: 10:04 08.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
По их утверждению, они контролируют Дамаск.
"Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем", - заявили они.
При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начался новый этап.
"У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас", — добавил он в разговоре с телеканалом Al-Arabiya.
По словам политика, в последний раз он контактировал с главой государства в субботу вечером.
При этом премьер признал, что установил контакт с лидером террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, руководящим наступлением боевиков. Аль-Джаляли и часть министров остались в стране.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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