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Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля
Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля
Вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T12:59
2024-12-09T12:59
дмитрий песков
кремль
россия
сирия
политика
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз."Разумеется, это очень важный вопрос. Ну и, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности", - заверил представитель Кремля.29 ноября вооруженная сирийская оппозиция, в состав которой входит признанная в РФ террористической организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие вооруженные формирования, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. 30 ноября, Алеппо – второй по величине город в Сирии – и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.В ночь на 8 декабря боевики заявили, что взяли под контроль Хомс – крупный город, отделяющий столицу Сирии Дамаск от побережья и города-порта Тартус, где находится российская военная база. Вскоре стало известно о взятии и самого Дамаска.Вечером 8 декабря сирийская оппозиция вошла в Тартус.Утром того же дня боевики заявили о свержении режима Башара Асада. За сутки ситуация в стране сильно обострилась, перестрелка и взрывы были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву – в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеВоенные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИДЧто будет с российскими военными базами в Сирии
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дмитрий песков, кремль, россия, сирия, политика, вооруженные силы россии
Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля

Кремль: разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны

12:59 09.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Вертолет Ми-24 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.
"Разумеется, это очень важный вопрос. Ну и, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности", - заверил представитель Кремля.
29 ноября вооруженная сирийская оппозиция, в состав которой входит признанная в РФ террористической организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие вооруженные формирования, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. 30 ноября, Алеппо – второй по величине город в Сирии – и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.
В ночь на 8 декабря боевики заявили, что взяли под контроль Хомс – крупный город, отделяющий столицу Сирии Дамаск от побережья и города-порта Тартус, где находится российская военная база. Вскоре стало известно о взятии и самого Дамаска.
Вечером 8 декабря сирийская оппозиция вошла в Тартус.
Утром того же дня боевики заявили о свержении режима Башара Асада. За сутки ситуация в стране сильно обострилась, перестрелка и взрывы были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.
Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву – в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияСирияПолитикаВооруженные силы России
 
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