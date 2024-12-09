https://crimea.ria.ru/20241209/sokhranit-li-rossiya-voennoe-prisutstvie-v-sirii---otvet-kremlya-1142487384.html

Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля

Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ Кремля

Вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T12:59

2024-12-09T12:59

2024-12-09T12:59

дмитрий песков

кремль

россия

сирия

политика

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз."Разумеется, это очень важный вопрос. Ну и, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности", - заверил представитель Кремля.29 ноября вооруженная сирийская оппозиция, в состав которой входит признанная в РФ террористической организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие вооруженные формирования, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. 30 ноября, Алеппо – второй по величине город в Сирии – и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.В ночь на 8 декабря боевики заявили, что взяли под контроль Хомс – крупный город, отделяющий столицу Сирии Дамаск от побережья и города-порта Тартус, где находится российская военная база. Вскоре стало известно о взятии и самого Дамаска.Вечером 8 декабря сирийская оппозиция вошла в Тартус.Утром того же дня боевики заявили о свержении режима Башара Асада. За сутки ситуация в стране сильно обострилась, перестрелка и взрывы были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву – в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеВоенные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИДЧто будет с российскими военными базами в Сирии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, сирия, политика, вооруженные силы россии