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Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий
Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий
События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T12:41
2024-12-08T12:41
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обострение ситуации в сирии
алексей анпилогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует большую часть страны. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.В сирийском сюжете задействовано большое количество противоборствующих сторон, которые не могут или не хотят сосуществовать в рамках одного государства. Поэтому Сирии как единого государства на карте мира, вероятнее всего, никогда больше не будет."Сейчас это уже четко будет видно. Две стороны, которые наиболее сейчас представлены, это курды и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, они между собой являются врагами. И поэтому я думаю, что мы в ближайшее время увидим большое количество политических заявлений, каких-то деклараций, создание коалиций. Все это очень надолго", - говорит эксперт.При этом Алексей Анпилогов подчеркнул, что задача борьбы с новыми властями в Дамаске сейчас не стоит перед Россией. Она защищала государственный строй в стране, но в условиях, когда центральная власть фактически самоустранилась, РФ не может нести ответственность за происходящее."Россия никогда не декларировала, что она будет оккупировать Сирию или каким-то образом пытаться насаждать свой режим. Речь шла о защите существующего режима, существующей власти, и если эта власть коллапсировала, тут вряд ли мы можем брать на себя ответственность", - сказал политолог.Утром 8 декабря боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, заявили о свержении режима Башара Асада. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась, звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главноеАсад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
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мнения, политика, в мире, сирия, обострение ситуации в сирии, алексей анпилогов
Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий

Сирия как единое государство исчезнет с политической карты мира - эксперт

12:41 08.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует большую часть страны. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.

"С моей точки зрения, наиболее вероятным сценарием является повторение ливийского сюжета, когда страна фактически разделена. При том, что формально сохраняется центральная власть и столица, но она не контролирует всю территорию государства", - говорит эксперт.

В сирийском сюжете задействовано большое количество противоборствующих сторон, которые не могут или не хотят сосуществовать в рамках одного государства. Поэтому Сирии как единого государства на карте мира, вероятнее всего, никогда больше не будет.
"Сейчас это уже четко будет видно. Две стороны, которые наиболее сейчас представлены, это курды и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, они между собой являются врагами. И поэтому я думаю, что мы в ближайшее время увидим большое количество политических заявлений, каких-то деклараций, создание коалиций. Все это очень надолго", - говорит эксперт.
При этом Алексей Анпилогов подчеркнул, что задача борьбы с новыми властями в Дамаске сейчас не стоит перед Россией. Она защищала государственный строй в стране, но в условиях, когда центральная власть фактически самоустранилась, РФ не может нести ответственность за происходящее.
"Россия никогда не декларировала, что она будет оккупировать Сирию или каким-то образом пытаться насаждать свой режим. Речь шла о защите существующего режима, существующей власти, и если эта власть коллапсировала, тут вряд ли мы можем брать на себя ответственность", - сказал политолог.
Утром 8 декабря боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, заявили о свержении режима Башара Асада. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась, звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
*запрещенная в России террористическая организация
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