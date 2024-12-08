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Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий

Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Сирии больше нет: прогноз эксперта о дальнейшем развитии событий

События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T12:41

2024-12-08T12:41

2024-12-08T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. События в Сирии с наибольшей степенью вероятности будут повторять ливийский сценарий, когда центральная власть является чисто номинальной и не контролирует большую часть страны. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.В сирийском сюжете задействовано большое количество противоборствующих сторон, которые не могут или не хотят сосуществовать в рамках одного государства. Поэтому Сирии как единого государства на карте мира, вероятнее всего, никогда больше не будет."Сейчас это уже четко будет видно. Две стороны, которые наиболее сейчас представлены, это курды и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, они между собой являются врагами. И поэтому я думаю, что мы в ближайшее время увидим большое количество политических заявлений, каких-то деклараций, создание коалиций. Все это очень надолго", - говорит эксперт.При этом Алексей Анпилогов подчеркнул, что задача борьбы с новыми властями в Дамаске сейчас не стоит перед Россией. Она защищала государственный строй в стране, но в условиях, когда центральная власть фактически самоустранилась, РФ не может нести ответственность за происходящее."Россия никогда не декларировала, что она будет оккупировать Сирию или каким-то образом пытаться насаждать свой режим. Речь шла о защите существующего режима, существующей власти, и если эта власть коллапсировала, тут вряд ли мы можем брать на себя ответственность", - сказал политолог.Утром 8 декабря боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, заявили о свержении режима Башара Асада. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась, звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главноеАсад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире

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мнения, политика, в мире, сирия, обострение ситуации в сирии, алексей анпилогов