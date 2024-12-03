https://crimea.ria.ru/20241203/putin-i-erdogan-obsudili-situatsiyu-v-sirii--glavnoe-1142350701.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное

Ситуацию в Сирии обсудили в телефонном разговоре лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Об этом во вторник сообщили в официальном... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T20:48

2024-12-03T20:48

2024-12-03T20:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Ситуацию в Сирии обсудили в телефонном разговоре лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Об этом во вторник сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе турецкой стороны.Во время переговоров президент Турции заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии, и отметил, что Дамаску необходимо политическое решение.Президенты двух стран договорились о дальнейших контактах в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса.Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщал, что боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, с 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 боевиков.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) вместе с вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Террористические организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористовАсад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзниковУченые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны

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сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, реджеп тайип эрдоган, турция, сирия, в мире, политика, безопасность, новости