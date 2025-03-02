https://crimea.ria.ru/20250302/tramp-stremitelno-menyaet-mirovuyu-vneshnyuyu-politiku---kreml-1144584685.html

Трамп стремительно меняет мировую внешнюю политику - Кремль

Трамп стремительно меняет мировую внешнюю политику - Кремль - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Трамп стремительно меняет мировую внешнюю политику - Кремль

Администрация Дональда Трампа в США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, и пока это во многом созвучно российскому политическому курсу. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T12:18

2025-03-02T12:18

2025-03-02T12:18

дональд трамп

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Администрация Дональда Трампа в США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, и пока это во многом созвучно российскому политическому курсу. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 24" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путь нормализации отношений двух стран может пройти быстро и успешно при сохранении обоюдной политической воли, заявил Песков. Но восстановление сотрудничества российских и американских компаний он назвал при этом долгосрочной перспективой."Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков.Он напомнил, что в американских политических кругах неоднократно заявляли о том, что сначала должно пройти урегулирование по Украине и только потом – экономические вопросы."Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений", - подчеркнул Песков, говоря о перспективах восстановления диалога России и США.По мнению аналитиков, ситуация с урегулированием украинского конфликта существенно осложнилась после уже ставшей исторической перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что после этого Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными.По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ, директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолога Дениса Денисова, встреча Трампа и Зеленского прошла по заранее спланированному американской администрацией сценарию. Президенту США нужно было выставить Зеленского недоговороспособной стороной в украино-российском конфликте.В то же время, по мнению профессора кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александра Ирхина, историческая публичная ссора была срежиссирована, чтобы переложить ответственность за поддержку Украины на Великобританию. И ее молчание после скандала в Белом доме может значить, что Лондон пока не решил, присоединиться к позиции Америки или нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуСША отключат Starlink для ВСУ – мнениеПриказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, сша, политика, в мире, новости