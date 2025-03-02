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В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря
В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря
В акватории Анапы водолазу ищут под песком слои мазута. Их задача – прокапывать участки дна, чего подводный дрон делать не может. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T10:46
2025-03-02T10:46
разлив мазута
кубань
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В акватории Анапы водолазу ищут под песком слои мазута. Их задача – прокапывать участки дна, чего подводный дрон делать не может. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Кубани.Работают две водолазные станции от Армавирского и Сочинского отряда "Кубань-СПАС". При каждом погружении водолазы обязательно прокапывают участки дна, чтобы проверить, нет ли под слоем песка нефтепродуктов.В штормовую погоду песок на дне переносится на большие расстояния и заносит залежи мазута. Работа водолазов осложняются сложными погодными условиями – им приходится работать при температуре воды +7, +8 градусов и минусовых температурах воздуха. Во время шторма выход в море запрещен.Накануне специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаНа Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
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Новости
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, кубань, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря

В акватории Анапы водолазы ищут залежи мазута под песком

10:46 02.03.2025
 
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
Водолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В акватории Анапы водолазу ищут под песком слои мазута. Их задача – прокапывать участки дна, чего подводный дрон делать не может. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Кубани.
"После проведения мониторинга с воздуха на снятом видео отмечают места, где есть темные участки под водой, а значит - на дне может быть мазут. Такие места, как только позволяет погода, обследуют под водой. Отрабатывают каждый подозрительный участок", - говорится в сообщении.
Работают две водолазные станции от Армавирского и Сочинского отряда "Кубань-СПАС". При каждом погружении водолазы обязательно прокапывают участки дна, чтобы проверить, нет ли под слоем песка нефтепродуктов.
"Мы проверяем чистоту дна, а также определяем, есть залежи мазута или нет. Помимо работы водолазов, мы также отрабатываем подводную съемку. Мониторинг проводим при помощи подводных дронов – рассказал замначальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС" Олег Челядинов.
В штормовую погоду песок на дне переносится на большие расстояния и заносит залежи мазута. Работа водолазов осложняются сложными погодными условиями – им приходится работать при температуре воды +7, +8 градусов и минусовых температурах воздуха. Во время шторма выход в море запрещен.
Накануне специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.
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