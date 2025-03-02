https://crimea.ria.ru/20250302/v-anape-vodolazy-vruchnuyu-perekapyvayut-dno-chernogo-morya-1144584121.html

В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря

В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря - РИА Новости Крым, 02.03.2025

В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря

В акватории Анапы водолазу ищут под песком слои мазута. Их задача – прокапывать участки дна, чего подводный дрон делать не может. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T10:46

2025-03-02T10:46

2025-03-02T10:46

разлив мазута

кубань

новости

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В акватории Анапы водолазу ищут под песком слои мазута. Их задача – прокапывать участки дна, чего подводный дрон делать не может. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Кубани.Работают две водолазные станции от Армавирского и Сочинского отряда "Кубань-СПАС". При каждом погружении водолазы обязательно прокапывают участки дна, чтобы проверить, нет ли под слоем песка нефтепродуктов.В штормовую погоду песок на дне переносится на большие расстояния и заносит залежи мазута. Работа водолазов осложняются сложными погодными условиями – им приходится работать при температуре воды +7, +8 градусов и минусовых температурах воздуха. Во время шторма выход в море запрещен.Накануне специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна, а на глубине процессом сбора руководит водолаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаНа Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, кубань, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе