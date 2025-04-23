https://crimea.ria.ru/20250423/rukhnuvshie-nadezhdy-chto-znachat-slova-vensa-i-sryv-peregovorov-v-londone-1145914601.html

Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в Лондоне

Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в Лондоне - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в Лондоне

США могут выйти из переговорного процесса по Украине, а затем и вовсе из конфликта, поскольку понимают обреченность дальнейших попыток нанести стратегическое... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T18:39

2025-04-23T18:39

2025-04-23T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. США могут выйти из переговорного процесса по Украине, а затем и вовсе из конфликта, поскольку понимают обреченность дальнейших попыток нанести стратегическое поражение России, не хотят терять лицо и продолжать тратить деньги. Европейские лидеры на этом фоне приняли выжидательную позицию и не желают брать на себя ответственность. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил военный эксперт Александр Хроленко.Телеканал Sky News сообщил ранее, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. В итоге переговоры отложены. Теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Также Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с предложениями Вашингтона по прекращению украинского конфликта, то США выйдут из переговорного процесса.Поход за сибирскими ресурсами"Очевидно, за три года конфликта с Россией все ожидания на ее стратегическое поражение рухнули. Изначальный глобальный бизнес-план США распространялся куда дальше Украины – поход за сибирскими ресурсами. Ну, не удалось, значит нужно договариваться с владельцами ресурсов. Теперь это становится выгоднее, чем тратить огромные средства на оказавшийся провальным украинский проект. Тем более на фоне других важных для США направлений – Сектор Газа, война с хуситами, иранская ядерная проблема, горячий Тайвань. Украиснкий проект совершенно вышел из системы приоритетов", – говорит Хроленко.В этой связи США с легкостью пожертвуют интересами Киева, а заодно и интересами своих европейских вассалов, потому что без ресурсов прожить нельзя, а вот без европейских партнеров можно, убежден эксперт. Сейчас задача Вашингтона – сохранить лицо. Первый шаг – дистанционирование. Именно в этой связи, по мнению Хроленко, Рубио отказался от участия в лондонских переговорах, а Вэнс делает заявления о возможном выходе США из переговорного процесса.США прощаются, но не уходятОднако выход из переговоров не означает полного выхода из конфликта. Даже несмотря на снижение поставок вооружения, США продолжают предоставлять Киеву разведданные, и это главное, что держит ВСУ на плаву.При этом он настаивает: какими бы ни оказались ситуативные решения Штатов в украинском кейсе, Вашингтон и Москва все равно останутся геополитическими соперниками в глобальном плане, и Трамп подтверждает это действиями."Буквально 11 мая начинаются масштабные учения американской армии в Европе, в частности, в станах Балтии, в Румынии, Болгарии, Венгрии. Это говорит о том, что в принципе стратегия США по отношению к России не изменилась, и о том, что Штаты не намерены терять контроль над Европой. Они просто пока меняют подход к добыче ресурсов с насильственного на партнерский. Как бы прощаются, но не уходят", – объясняет политолог.Срыв переговоров в Лондоне"Зеленский (глава киевского режима – ред.) вчера заявил, что не согласен с планом американцев признать Крым российским. Понятно, за этим признанием должно последовать признание остальных новых регионов РФ, которые США отнимать у России уже не намерены, а все остальные не имеют для этого ресурсов и перспектив", –продолжает политолог.Не имея ресурсов и обладая, по сути, опереточными армиями, на 90% завязанными на американский ВПК, европейские лидеры при этом пытаются оттянуть завершение конфликта на Украине, продолжает Хроленко. Фактически являясь вассалами США, прямо противостоять Вашингтону они не решаются и вкладывают свои нарративы в уста марионеточного Зеленского. Все это большая игра, где каждая из стран коллективного Запада, уже понимая проигрыш на украинском поле, хочет максимально сохранить лицо, деньги и снять с себя ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на ЗеленскогоВашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорийПлан США по Украине - что предложат Москве и Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр хроленко, россия, сша, европа, украина