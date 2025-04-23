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Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения
Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения
Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения на улицах города, полиция разыскивает преступников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T22:30
2025-04-23T22:30
2025-04-23T22:30
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мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения на улицах города, полиция разыскивает преступников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления краевого центра со ссылкой на сообщение полиции.Со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Краснодару уточняется, что сейчас в городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские устанавливают местонахождение лиц, совершивших особо тяжкое преступление."Просим граждан с пониманием отнестись к введенным на территории краевого центра ограничениям. Полицией принимаются все возможные меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город", – обратились в пресс-службе к горожанам и гостям кубанской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодар, новости, происшествия, стрельба, мвд по краснодарскому краю
Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения
Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения движения – полиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения на улицах города, полиция разыскивает преступников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления краевого центра со ссылкой на сообщение полиции.
"Сообщаем о причине сильных пробок в городе. По информации полиции, проводится розыск двух человек, устроивших стрельбу в микрорайоне Гидростроителей", – сказано в сообщении.
Со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Краснодару уточняется, что сейчас в городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские устанавливают местонахождение лиц, совершивших особо тяжкое преступление.
"Просим граждан с пониманием отнестись к введенным на территории краевого центра ограничениям. Полицией принимаются все возможные меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город", – обратились в пресс-службе к горожанам и гостям кубанской столицы.
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