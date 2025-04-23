https://crimea.ria.ru/20250423/strelba-v-krasnodare--v-gorode-vvedeny-ogranicheniya-1145919674.html

Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения

Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Стрельба в Краснодаре – в городе введены ограничения

Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения на улицах города, полиция разыскивает преступников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T22:30

2025-04-23T22:30

2025-04-23T22:30

краснодар

новости

происшествия

стрельба

мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Из-за стрельбы в Краснодаре введены ограничения на улицах города, полиция разыскивает преступников. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления краевого центра со ссылкой на сообщение полиции.Со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Краснодару уточняется, что сейчас в городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, полицейские устанавливают местонахождение лиц, совершивших особо тяжкое преступление."Просим граждан с пониманием отнестись к введенным на территории краевого центра ограничениям. Полицией принимаются все возможные меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город", – обратились в пресс-службе к горожанам и гостям кубанской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, происшествия, стрельба, мвд по краснодарскому краю