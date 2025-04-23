https://crimea.ria.ru/20250423/chto-delaet-somnitelnymi-vse-punkty-mirnogo-plana-ssha-po-ukraine--mnenie-1145912904.html

Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение

Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение

Часть так называемого мирного плана США по Украине, предусматривающая американский контроль над территорией вокруг Запорожской АЭС, делает сомнительным весь... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T21:43

2025-04-23T21:43

2025-04-23T20:36

радио "спутник в крыму"

мнения

максимилиан шепелев

россия

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Часть так называемого мирного плана США по Украине, предусматривающая американский контроль над территорией вокруг Запорожской АЭС, делает сомнительным весь документ и может означать, что цель Штатов – наладить партнерство с РФ, но не остановить украинский конфликт. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, профессор КФУ им. Вернадского Максимилиан Шепелев.По мнению Шепелева, появившиеся в публичном доступе сведения относительно содержания так называемого мирного плана США по Украине из семи пунктов дают основания полагать, что перспективным документ не станет."У меня достаточно скептическое видение перспектив этих переговоров. 50х50 в плане каких-то успехов", – сказал Шепелев.Сомнения, по его словам, вызывают несколько предложений. В частности, признание Крыма российским, на что согласия сегодня не будет ни от Киева, ни от Европы, считает он.Трамп: заявление Зеленского о Крыме пагубно для переговоров>>Наиболее же сомнительным, по его мнению, является та часть документа, в которой упоминается о контроле над территорией вокруг ЗАЭС."Пункт по Запорожской атомной электростанции, который они постоянно проталкивают, тоже является признаком сомнительности всех семи пунктов, которые выставлены как якобы официальный план. Это другие 50%. Не раз российские представители подчеркивали принципиальную неприемлемость отказа от ЗАЭС. Суверенитет над нашей территорией не подлежит сомнению, и она не может быть предметом переговоров", – сказал эксперт.По мнению политолога, включение темы Запорожской АЭС в "мирный план" по Украине в том ключе, в котором она там присутствует, может означать, что США в действительности не намерены добиваться окончания украинского конфликта, а, наоборот, спешат сбросить этот балласт, но использовать переговорный трек, чтобы наладить отношения с РФ и стать партнерами в ряде отраслей.При этом он подчеркнул, что воспринимать какую бы то ни было информацию, которая появляется в СМИ и связана с "мирным планом" США по Украине следует "сквозь призму слов Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента РФ – ред.), который сказал, что надо доверять прежде всего первоисточникам"."Мы действительно видели массу разных планов, которые, возможно, и отражают в значительной степени реальное содержание, но не представляют собой каких-то официальных убедительных документов. Наверняка что-то вокруг этого будет обсуждаться, но точность формулировок в дипломатии – самое главное, а за это пока никто ручаться не может", – предупредил эксперт.Он предположил, что такая тактика внедрения информации в массы может быть частью американского плана. С одной стороны, чтобы запутать и в значительной степени дезорганизовать общественное мнение, в том числе в России. С другой – чтобы "под такую сурдинку попытаться протащить какие-то свои позиции".Трамп: Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну>>Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что предложения США по урегулированию украинского конфликта противоречивы, не совпадают с интересами России и не могут приблизить окончание СВО. В частности, он отметил, что признание Крыма российским хоть и возможный и разумный шаг, но недостаточный, а внешний контроль за территорией Запорожской АЭС совершенно неприемлем для Москвы.Накануне британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что представители США в Лондоне представят мирный план по Украине из 7 пунктов.Первые два, согласно опубликованным данным, включает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт предполагает отказ Украины от членства в НАТО с сохранением возможности вступить в Евросоюз. Четвертый и пятый пункты касаются территориальных вопросов, причем Америка готова признать Крым российским, а четыре исторических региона РФ де-факто подконтрольными России. В шестом пункте речь идет о подписании "ресурсного" соглашения между США и Украиной. И, наконец, седьмым пунктом предлагается наладить сотрудничество между Россией и Америкой, в частности в энергетической сфере, а также снять все антироссийские санкции, введенные ранее Вашингтоном.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров перенесеныТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признанииЕвропа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму

https://crimea.ria.ru/20250423/rukhnuvshie-nadezhdy-chto-znachat-slova-vensa-i-sryv-peregovorov-v-londone-1145914601.html

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мнения, максимилиан шепелев, россия, сша, переговоры, украина