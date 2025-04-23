https://crimea.ria.ru/20250423/v-rossii-zafiksirovan-rekordno-nizkiy-uroven-mladencheskoy-smerti-1145903712.html
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смерти
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смерти - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смерти
В России достигнут исторически минимальный показатель младенческой смертности – 0,4%. Это рекорд за всю историю страны. Об этом сообщил академик РАН,... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T20:47
2025-04-23T20:47
2025-04-23T20:16
геннадий онищенко
младенческая смертность
новости
россия
население
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России достигнут исторически минимальный показатель младенческой смертности – 0,4%. Это рекорд за всю историю страны. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что показатель младенческой смертности – один и ключевых индикаторов общего уровня медицинской помощи и качества жизни в государстве. Его снижение существенно влияет на общую продолжительность жизни в стране.В рамках национальных целей до 2030 года Россия планирует выйти на уровень средней продолжительности жизни в 78 лет, отметил академик.Эксперт также озвучил, что до пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни составляла 74 года, но за время эпидемии страна понесла ощутимые потери. На данный момент этот показатель удалось вернуть на прежний уровень, и теперь задача – вновь обеспечить устойчивый рост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий онищенко, младенческая смертность, новости, россия, население
В России зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смерти
В РФ зафиксирован самый низкий в истории страны уровень младенческой смертности – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России достигнут исторически минимальный показатель младенческой смертности – 0,4%. Это рекорд за всю историю страны. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что показатель младенческой смертности – один и ключевых индикаторов общего уровня медицинской помощи и качества жизни в государстве. Его снижение существенно влияет на общую продолжительность жизни в стране.
В рамках национальных целей до 2030 года Россия планирует выйти на уровень средней продолжительности жизни в 78 лет, отметил академик.
"Мы его поднимем за счет увеличения рождаемости, за счет увеличения многодетных семей. Потому что каждый ребенок в этот расчет дает огромную сумму прироста. Каждая смерть ребенка новорожденного – это тоже огромный убыток в этот расчет", – объясняет Онищенко.
Эксперт также озвучил, что до пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни составляла 74 года, но за время эпидемии страна понесла ощутимые потери. На данный момент этот показатель удалось вернуть на прежний уровень, и теперь задача – вновь обеспечить устойчивый рост.
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