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Магнитная буря начнется на Земле в ночь на четверг
Магнитная буря начнется на Земле в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Магнитная буря начнется на Земле в ночь на четверг
В ночь на 24 апреля на Землю обрушится новая магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T20:23
2025-04-23T20:23
2025-04-23T20:23
магнитные бури
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земля
солнце
стихия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ночь на 24 апреля на Землю обрушится новая магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По прогнозам ученых, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться к полуночи. Сила возмущений немного не достигнет уровня G2, то есть средней магнитной бури. Повышенным геомагнитный фон будет примерно до 6 часов утра, после чего буря начнет постепенно стихать.Следующие магнитные удары прогнозируются 2,5, 6 и 7 мая. Ранее в южном полушарии Солнца сформировалась корональная дыра размером с половину звезды. Как отмечают ученые, Землю в настоящее время немного "цепляет" только верхним ее краем, но даже этого хватает для возникновения магнитных бурь.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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магнитные бури, космос, земля, солнце, стихия, метеозависимость, новости
Магнитная буря начнется на Земле в ночь на четверг
Магнитная буря начнется на Земле в ночь на 24 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В ночь на 24 апреля на Землю обрушится новая магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам ученых, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться к полуночи. Сила возмущений немного не достигнет уровня G2, то есть средней магнитной бури. Повышенным геомагнитный фон будет примерно до 6 часов утра, после чего буря начнет постепенно стихать.
Следующие магнитные удары прогнозируются 2,5, 6 и 7 мая.
Ранее в южном полушарии Солнца сформировалась корональная дыра размером с половину звезды. Как отмечают ученые, Землю в настоящее время немного "цепляет" только верхним ее краем, но даже этого хватает для возникновения магнитных бурь.
Больше всего от магнитных бурь страдают спутники
на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию.
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