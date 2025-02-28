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Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом

Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом

Специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T13:41

2025-02-28T13:41

2025-02-28T13:41

черное море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

экология

правительство россии

морспасслужба

новости

виталий савельев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам еженедельного заседания правкомиссии по координации ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть".На сегодняшний день со дна порта Анапы собрано 77,4 тысяч килограммов мазута, уточняется в сообщении. Также продолжаются работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" - сейчас он разобран на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. Работы движутся с опережением графика и должны завершить до 31 марта.Регулярные мониторинги качества окружающей среды не показывают отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха. По результатам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам также не выявлены.Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора, заявлял ранее Савельев.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаНа Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазутаВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, правительство россии, морспасслужба, новости, виталий савельев