Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом
Со дна Черного моря мазут начали собирать новым способом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ сбора мазута со дна Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам еженедельного заседания правкомиссии по координации ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть".
"На спасательные катера установлены переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна. На глубине процессом сбора руководит водолаз", - описали в пресс-службе новую методику.
На сегодняшний день со дна порта Анапы собрано 77,4 тысяч килограммов мазута, уточняется в сообщении. Также продолжаются работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" - сейчас он разобран на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. Работы движутся с опережением графика и должны завершить до 31 марта.
Регулярные мониторинги качества окружающей среды не показывают отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха. По результатам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам также не выявлены.
"Рассматриваются варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе. Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе, Джубге, Туапсе, Геленджике, Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно", –цитирует пресс-служба вице-премьера Виталия Савельева, под председательством которого проходило заседание.
Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора, заявлял ранее Савельев.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
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