https://crimea.ria.ru/20250424/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1145879411.html

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T00:01

2025-04-24T00:01

2025-04-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5785927551a873847be283fb64064b00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Туман волнами. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +15 до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250422/prognoz-pogody-v-krymu-pervomay-i-den-pobedy-1145807604.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр