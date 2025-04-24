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Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Туман волнами. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +15 до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250422/prognoz-pogody-v-krymu-pervomay-i-den-pobedy-1145807604.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до +23 и кратковременные дожди с грозами

00:01 24.04.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23, в горах и на побережье +12…+17 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Туман волнами. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +15 до +20.
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22 апреля, 21:14Радио "Спутник в Крыму"
Прогноз погоды в Крыму Первомай и День Победы
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
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21:43Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнение
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