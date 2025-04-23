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80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму

80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2025

80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму

В Крыму пройдет цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T21:55

2025-04-23T21:55

2025-04-23T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Так, уже на следующей неделе, 1 мая, в Ялте и Симферополе будет транслироваться финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", который пройдет в Москве.Кроме того, по информации Гоцанюка, 7 мая пройдет акция "Зажги свечу памяти" в селе Мирное под Симферополем. А уже на следующий день, в четверг, 8 мая, состоится гала-концерт Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства.Также 17 мая во всех музеях состоится Всероссийская акция "Ночь музеев", посвященная теме "Герои". В библиотеках пройдет конкурс "Живая память сильнее времени", добавил Гоцанюк.В крымских культурно-досуговых учреждениях также будут организованы концерты, выставки, акции и кинопоказы, перечислил председатель Совмина Крыма.Накануне в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что следующие в Крым поезда "Таврия" украсили к 80-летию Великой Победы, временно сделав в них передвижные выставочные залы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 маяСюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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