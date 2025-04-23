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80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму
80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2025
80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму
В Крыму пройдет цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T21:55
2025-04-23T21:55
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память
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Так, уже на следующей неделе, 1 мая, в Ялте и Симферополе будет транслироваться финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", который пройдет в Москве.Кроме того, по информации Гоцанюка, 7 мая пройдет акция "Зажги свечу памяти" в селе Мирное под Симферополем. А уже на следующий день, в четверг, 8 мая, состоится гала-концерт Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства.Также 17 мая во всех музеях состоится Всероссийская акция "Ночь музеев", посвященная теме "Герои". В библиотеках пройдет конкурс "Живая память сильнее времени", добавил Гоцанюк.В крымских культурно-досуговых учреждениях также будут организованы концерты, выставки, акции и кинопоказы, перечислил председатель Совмина Крыма.Накануне в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что следующие в Крым поезда "Таврия" украсили к 80-летию Великой Победы, временно сделав в них передвижные выставочные залы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 маяСюрприз от властей: в Молдавии запретили праздновать День Победы
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, память, 80 лет победы, общество
80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму

В Крыму пройдут акции и фестивали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

21:55 23.04.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму пройдет цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Так, уже на следующей неделе, 1 мая, в Ялте и Симферополе будет транслироваться финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", который пройдет в Москве.
Кроме того, по информации Гоцанюка, 7 мая пройдет акция "Зажги свечу памяти" в селе Мирное под Симферополем. А уже на следующий день, в четверг, 8 мая, состоится гала-концерт Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства.

"9 мая запланирован праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре, а также ряд других патриотических мероприятий", – уточнил председатель крымского Совмина.

Также 17 мая во всех музеях состоится Всероссийская акция "Ночь музеев", посвященная теме "Герои". В библиотеках пройдет конкурс "Живая память сильнее времени", добавил Гоцанюк.
В крымских культурно-досуговых учреждениях также будут организованы концерты, выставки, акции и кинопоказы, перечислил председатель Совмина Крыма.
Накануне в "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что следующие в Крым поезда "Таврия" украсили к 80-летию Великой Победы, временно сделав в них передвижные выставочные залы.
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