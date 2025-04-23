https://crimea.ria.ru/20250423/v-krymu-i-sevastopole-zafiksirovali-rost-zabolevaemosti-orvi-1145899147.html

В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В Крыму показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю вырос на 3,1 %. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T21:27

2025-04-23T21:27

2025-04-23T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю вырос на 3,1 %. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В обоих регионах более половины заболевших – дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, уточнили в Роспотребнадзоре.Кроме того, за прошлую неделю на полуострове зафиксировано 20 случаев новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость выше предыдущей недели, добавили специалисты.Ранее сообщалось, что в Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитСанатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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