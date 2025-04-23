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В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ
В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ
В Крыму показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю вырос на 3,1 %. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T21:27
2025-04-23T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю вырос на 3,1 %. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В обоих регионах более половины заболевших – дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, уточнили в Роспотребнадзоре.Кроме того, за прошлую неделю на полуострове зафиксировано 20 случаев новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость выше предыдущей недели, добавили специалисты.Ранее сообщалось, что в Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологий Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитСанатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера
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В Крыму и Севастополе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОВРИ в общей сложности 8400 человек

21:27 23.04.2025
 
© РИА Новости КрымГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю вырос на 3,1 %. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

"В Республике Крым зарегистрировано 6415 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1985 человек", – сказано в сообщении.

В обоих регионах более половины заболевших – дети.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, уточнили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, за прошлую неделю на полуострове зафиксировано 20 случаев новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость выше предыдущей недели, добавили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний.
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КрымНовости КрымаОРВИдетиЗдравоохранение в Крыму и СевастополеГриппРоспотребнадзор
 
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