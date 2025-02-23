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На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 23.02.2025
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Краснодарского края 23 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T15:10
2025-02-23T15:10
новости
краснодарский край
кубань
черное море
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Краснодарского края 23 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района – на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе.На большинстве участков новых выбросов здесь нет, но из-за сильного ветра на берегу Мостовского района обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.Новые выбросы на участках убирают в первую очередь, после муниципальные команды возобновляют очистку основной территории побережья, уточнили в оперштабе.21 февраля новые мазутные выбросы были обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть".15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовинуС черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, краснодарский край, кубань, черное море, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах возле Анапы

15:10 23.02.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайНовые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Кубани
Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Краснодарского края 23 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Утро 23 февраля команды муниципалитетов традиционно начали с мониторинга береговой линии. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром – пляж Джемете", – сказано в сообщении.
Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района – на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе.
На большинстве участков новых выбросов здесь нет, но из-за сильного ветра на берегу Мостовского района обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.
Новые выбросы на участках убирают в первую очередь, после муниципальные команды возобновляют очистку основной территории побережья, уточнили в оперштабе.
21 февраля новые мазутные выбросы были обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть".
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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