https://crimea.ria.ru/20250223/na-chernomorskom-poberezhe-zafiksirovali-novye-vybrosy-mazuta-1144413171.html

На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута

На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 23.02.2025

На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Краснодарского края 23 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T15:10

2025-02-23T15:10

2025-02-23T15:10

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Краснодарского края 23 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района – на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе.На большинстве участков новых выбросов здесь нет, но из-за сильного ветра на берегу Мостовского района обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.Новые выбросы на участках убирают в первую очередь, после муниципальные команды возобновляют очистку основной территории побережья, уточнили в оперштабе.21 февраля новые мазутные выбросы были обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть".15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Волгонефть-239" уже разобрали наполовинуС черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи

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кубань

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, черное море, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море