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В Кремле назвали условия мира на Украине - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В Кремле назвали условия мира на Украине
В Кремле назвали условия мира на Украине - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Кремле назвали условия мира на Украине
Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T20:11
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кремль
новые регионы россии
россия
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики закреплены в Конституции России и являются неотъемлемой частью РФ, хотя пока частично остаются оккупированы киевским режимом.Также представитель Кремля сообщил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелигитимности.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опросУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
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кремль, новые регионы россии, россия, новости, украина
В Кремле назвали условия мира на Украине

Мир для Украины возможен после вывода ВСУ из новых регионов России – Кремль

20:11 23.04.2025 (обновлено: 20:19 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

"Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия.

Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики закреплены в Конституции России и являются неотъемлемой частью РФ, хотя пока частично остаются оккупированы киевским режимом.

"По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто", – заявил Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелигитимности.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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КремльНовые регионы РоссииРоссияНовостиУкраина
 
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