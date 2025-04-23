https://crimea.ria.ru/20250423/v-kremle-nazvali-uslovie-mira-na-ukraine-1145917754.html

В Кремле назвали условия мира на Украине

В Кремле назвали условия мира на Украине - РИА Новости Крым, 23.04.2025

В Кремле назвали условия мира на Украине

Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T20:11

2025-04-23T20:11

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кремль

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новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики закреплены в Конституции России и являются неотъемлемой частью РФ, хотя пока частично остаются оккупированы киевским режимом.Также представитель Кремля сообщил, что отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелигитимности.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опросУиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

новые регионы россии

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кремль, новые регионы россии, россия, новости, украина